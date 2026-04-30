La producción industrial cae por sexto mes consecutivo en marzo, mientras que el comercio sigue al alza

El Índice de Producción Industrial (IPI) marcó un retroceso anual de 3,4% en el tercer mes del año, debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen.

Marzo volvió a mostrar cifras dispares para la actividad económica chilena.

El Índice de Producción Industrial (IPI) marcó un retroceso anual de 3,4% en el tercer mes del año, debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Este es el sexto mes consecutivo a la baja que tiene el indicador.

El mayor descenso se produjo en el Índice de Producción Manufacturera (IPMan), con 4,5% en doce meses, explicado en gran medida, por la baja de 11,9% en elaboración de productos alimenticios,

Le siguió el Índice de Producción Minera (IPMin) que presentó una disminución de 3,7% en marzo, como consecuencia de la menor actividad registrada en dos de los tres tipos de que lo componen y destacando la caída de 6,5% en minería metálica.

En tanto, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 1,4% respecto de marzo del año pasado, debido a que dos de las tres actividades que lo componen presentaron aumentos. De estas, destacaron electricidad, que se incrementó 1,9%.

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Consumo al alza

Por otra parte, el comercio anotó cifras positivas en marzo.

Según también informó el INE, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes marcó un alza de 4,4% en el tercer mes del año, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen.

La división al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, registró un crecimiento de 6,2%. Mientras que al por menor se expandió 3,5% en doce meses.

Por su parte, la división al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas presentó un incremento interanual de 6%.

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En tanto, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un decrecimiento de 0,9%, acumulando una expansión de 0,2% al tercer mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una expansión de 1,0% respecto al mes anterior, y un crecimiento interanual de 1,2%.

En el caso del Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 19,4%, acumulando un crecimiento de 16,3% en lo que va del año. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.