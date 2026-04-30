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La producción industrial cae por sexto mes consecutivo en marzo, mientras que el comercio sigue al alza

El Índice de Producción Industrial (IPI) marcó un retroceso anual de 3,4% en el tercer mes del año, debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 09:28 hrs.

INE manufactura Comercio Amanda Santillán
<p>La producción industrial cae por sexto mes consecutivo en marzo, mientras que el comercio sigue al alza</p>

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