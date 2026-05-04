Irán advierte a la marina estadounidense que no entre en el estrecho de Ormuz
El petróleo cedió parte de su avance después de que Washington negó versiones de que Teherán había atacado un buque de guerra estadounidense en esta vía marítima estratégica.
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Irán advirtió a los buques de la marina estadounidense que no ingresen al estrecho de Ormuz, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un plan para "guiar" a los buques varados a través de esta vía marítima, epicentro de la crisis energética mundial.
El mando unificado de las fuerzas armadas iraníes declaró el lunes que intentar navegar por el estrecho sin coordinación con la República Islámica podría poner en peligro su seguridad.
"Advertimos a las fuerzas armadas extranjeras, en particular al ejército agresor estadounidense, que si intentan acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz, serán atacadas", declaró el general de división Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbia.
El petróleo extendió brevemente sus ganancias, con el crudo Brent subiendo hasta un 5,1%, alcanzando los US$ 113,72, después de que la agencia de noticias Fars informara que las fuerzas iraníes habían atacado con dos misiles un buque de guerra estadounidense mientras intentaba cruzar el estrecho. Pero los precios retrocedieron después de que el Comando Central de Estados Unidos negara que un buque estadounidense hubiera sido atacado.
Los precios del crudo abrieron a la baja tras el anuncio de Trump en Truth Social el domingo por la noche de que Estados Unidos comenzaría a partir del lunes un esfuerzo para guiar a los buques de varios países a través del estrecho.
El estrecho ha estado bloqueado por Irán desde los primeros días de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la república islámica.
El presidente estadounidense no dio detalles sobre cómo se llevaría a cabo la operación, a la que denominó "Proyecto Libertad" y que presentó como un esfuerzo humanitario para ayudar a las tripulaciones con escasez de suministros esenciales. Añadió que cualquier intento de obstaculizar el plan sería "reprendido con firmeza".
Se estima que unos 1.000 buques mercantes y unos 20.000 marineros han quedado varados en el Golfo desde que comenzó el conflicto a finales de febrero.
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