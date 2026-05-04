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Irán advierte a la marina estadounidense que no entre en el estrecho de Ormuz

El petróleo cedió parte de su avance después de que Washington negó versiones de que Teherán había atacado un buque de guerra estadounidense en esta vía marítima estratégica.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 08:00 hrs.

guerra petróleo Irán Estados Unidos
<p>Los barcos que permanecen en el estrecho de Ormuz frente a Omán. (Foto: Reuters)</p>

Los barcos que permanecen en el estrecho de Ormuz frente a Omán. (Foto: Reuters)

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