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IPSA vuelve en rojo del fin de semana largo: pierde los 10.800 puntos tras negativo Imacec de marzo e incertidumbre en Medio Oriente

El IPSA venía de registrar el jueves una segunda pérdida semanal de más de 2%, a medida que se dificulta la recuperación de los activos chilenos, con el estrecho de Ormuz todavía bloqueado.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 09:57 hrs.

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<p>IPSA vuelve en rojo del fin de semana largo: pierde los 10.800 puntos tras negativo Imacec de marzo e incertidumbre en Medio Oriente</p>

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