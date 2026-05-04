IPSA vuelve en rojo del fin de semana largo: pierde los 10.800 puntos tras negativo Imacec de marzo e incertidumbre en Medio Oriente

El IPSA venía de registrar el jueves una segunda pérdida semanal de más de 2%, a medida que se dificulta la recuperación de los activos chilenos, con el estrecho de Ormuz todavía bloqueado.

Las bolsas caían en este primer lunes de mayo, viendo que la crisis del golfo Pérsico no avanza derechamente hacia una resolución, aunque los participantes del mercado no pierden las esperanzas.

El S&P IPSA chileno bajaba 1% a 10.798,64 puntos, en gran medida presionado por acciones como Bci (-2,7%), Santander (-1,6%) y Cencosud (-1,5%), que tienen altas ponderaciones dentro del índice.

La acción de Parque Arauco (-2%) también estaba entre las de peor desempeño, al aproximarse al precio de $ 3.600 que la compañía fijó en su último aumento de capital. El operador de malls viene de presentar sus resultados del primer trimestre en la tarde del jueves, previo al fin de semana largo por el Día de los Trabajadores.

Esta mañana, el Imacec de marzo decepcionó con una caída interanual. El IPSA venía de registrar el jueves una segunda pérdida semanal de más de 2%, a medida que se dificulta la recuperación de los activos chilenos.

En Wall Street, que viene de cerrar el viernes en nuevos máximos históricos, el Dow Jones bajaba 0,5% y el S&P 500 se deslizaba 0,1%, aunque el Nasdaq subía 0,2%. Cruzando el Atlántico, el Euro Stoxx 50 de la eurozona retrocedía 1,2%, y los mercados de Reino Unido permanecían cerrados por el feriado de Early May. En Asia, por otro lado, el hongkonés Hang Seng saltó 1,2%.

Donald Trump anunció este domingo a través de su red Truth Social que EEUU guiará a los barcos atrapados en Ormuz hacia afuera del estrecho, como parte del denominado "Proyecto Libertad", que arrancaría este mismo lunes.

Con todo, el petróleo Brent repuntaba 2,5% a US$ 110,8 por barril. Medios iraníes reportaron que una fragata estadounidense fue atacada cerca del golfo de Omán tras ignorar alertas de la marina iraní, algo que Washington negó.

Previamente, un barco cisterna fue atacado por proyectiles cerca del puerto emiratí de Fujairah, según la autoridad marítima de Reino Unido. Esto, a menos de un día después de que un carguero fuera asediado por lanchas patrulleras. Irán advirtió a la marina estadounidense que no entre en el estrecho de Ormuz.

La república islámica confirmó este domingo que recibió la respuesta estadounidense a su última propuesta de paz. Los 14 puntos iraníes están "únicamente enfocados en terminar con la guerra", y no "hay conversaciones nucleares en esta etapa", según dijo a la televisión estatal el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Analistas han advertido que el mercado energético enfrenta un mes decisivo, pues los inventarios de crudo se encuentran a unas pocas semanas de agotarse, situación que derivaría en un alza de los precios a niveles aún mayores.