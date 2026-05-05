Guerra en Medio Oriente: EEUU afirma que Irán no ha roto el alto el fuego pese a los enfrentamientos en el estrecho de Ormuz
El máximo general del Pentágono dijo que los ataques están "todos por debajo del umbral" para reanudar el combate total.
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El máximo responsable militar estadounidense afirmó que Washington no creía que Irán hubiera violado el alto el fuego de un mes de duración en Medio Oriente, después de que ambos países intercambiaran ataques militares en el estrecho de Ormuz.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, afirmó que los ataques de Irán contra buques mercantes y buques de guerra estadounidenses este lunes "estuvieron por debajo del umbral necesario para reanudar las operaciones de combate importantes en este momento".
En una rueda de prensa conjunta, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono "no busca un enfrentamiento".
Sus declaraciones se produjeron un día después de que Estados Unidos afirmara que Teherán había lanzado misiles de crucero contra buques de guerra y embarcaciones comerciales estadounidenses, y que las fuerzas estadounidenses habían atacado siete pequeñas embarcaciones iraníes.
Golpe al mercado petrolero
Este martes, los Emiratos Árabes Unidos informaron haber sufrido una nueva oleada de ataques con misiles y drones procedentes de Irán. Un día antes, el Ministerio de Defensa del país comunicó que sus defensas aéreas habían interceptado varios proyectiles lanzados desde Irán, lo que supuso el primer ataque de este tipo en varias semanas tras la entrada en vigor del alto el fuego entre EEUU e Irán el mes pasado.
La reanudación de la acción militar, que se produjo después de que EEUU anunciara que iniciaría un esfuerzo para guiar a los barcos de varios países a través del estrecho de Ormuz, ha llevado el alto el fuego al límite, mientras los países luchan por el control de la vía marítima.
Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento y uno de los líderes iraníes durante la guerra, insistió en que Teherán aún mantenía el control del estrecho.
Esta vía fluvial vital ha estado prácticamente cerrada desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán a finales de febrero.
El crudo Brent cayó un 3,5%, cotizando en torno a los US$ 110,45 por barril.
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