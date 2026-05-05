Tregua en la cuerda floja: Emiratos Árabes Unidos es atacado por Irán, cuyos barcos fueron blanco de EEUU

En su primer día, el Proyecto Libertad guio al menos dos barcos con bandera estadounidense desde el Golfo Pérsico. Las tensiones llevaron a un alza de 6% en el Brent que cerró el lunes en US$ 114, aunque el martes en la mañana se moderaba a US$ 112,6 el barril ante una relativa calma.

La primera semana de mayo comenzó con un intercambio de agresiones el lunes entre Estados Unidos e Irán, que ha desatado temores de un colapso de la tregua vigente hace un mes en Medio Oriente. El frágil alto al fuego se mantuvo el martes por la mañana tras un día de enfrentamientos que involucraron el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y ataques con misiles contra Emiratos Árabes Unidos.

El Proyecto Libertad, liderado por Washington para “guiar” embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz, fue el detonante de las asperezas que no demoraron en manifestarse en ataques cruzados.

Emiratos Árabes Unidos reportó el lunes la intercepción de misiles iraníes, aunque un ataque con drones alcanzó una planta petroquímica en Fujairah, ciudad costera por fuera del estrecho de Ormuz que aloja el punto final de un oleoducto que ha seguido operativo durante el conflicto.

Los ataques constituyen “una peligrosa escalada, un acto de agresión inaceptable y una amenaza directa a la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial de los Emiratos Árabes Unidos, en violación de los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, señaló en una publicación en X el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí.

“Emiratos Arabes Unidos es de los aliados más estrechos de EEUU en la zona. Se salió de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). EEUU debe haberse comprometido a defenderlo”, planteó el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. “Lo que estamos viviendo hasta el incidente de hoy (lunes) era un estado de no guerra, no paz (...) Lo que queda es una serie de agresiones”, agrega el experto.

De hecho, las hostilidades no se limitaron a las perpetradas por Irán. Por la tarde, Donald Trump reportó que fuerzas estadounidenses derribaron pequeñas embarcaciones de la nación persa. “Es todo lo que les queda”, escribió el mandatario en Truth Social. Más preciso fue el comandante del Comando Central de EEUU (Centcom), el almirante Brad Cooper, quien aseguró que se eliminaron seis pequeñas embarcaciones iraníes durante una operación rápida.

“El panorama se ve muy complejo” respecto a la tregua, aseguró Aranda, agregando que “hay alguna información previa respecto a concentración de fuerzas de la coalición occidental de EEUU e Israel”.

Detalló al respecto que se sumará un tercer portaviones estadounidense y a la artillería, el misil hipersónico de largo alcance, Dark Eagle. En ese escenario, destacó los persistentes esfuerzos de Paquistán y otros actores, como Turquía, que siguen apostando por la vía diplomática.

Proyecto Libertad

Con 15 mil militares, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, buques de guerra y drones, este lunes EEUU echó a andar el Proyecto Libertad. Y aunque navieras consultadas por Bloomberg reportaban que abundaban las dudas respecto al plan, el Centcom informó que al menos se había logrado guiar a dos embarcaciones de bandera estadounidense fuera del Golfo Pérsico por el estrecho de Ormuz.

Una de ellas se trató de la Alliance Fairfax, buque operado por Farrell Lines, subsidiaria estadounidense de Maersk.

Un vocero de la naviera de origen danés detalló que el operador del barco fue contactado por las fuerzas militares de EEUU, que le ofrecieron la posibilidad de salir del Golfo bajo su protección.

Temprano este lunes, el mando unificado de las fuerzas armadas iraníes había advertido a la Armada estadounidense que no ingresara a la vía marítima.

“La seguridad del estrecho de Ormuz está en nuestras manos” y “el paso seguro de los buques debe coordinarse con las fuerzas armadas” de la nación persa, señalaron en un comunicado.

Con todo, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (Ukmto) mantuvo el nivel de amenaza marítima en Ormuz en estado “crítico”, precisando este lunes que no hay indicios de desescalada en medio de la actividad militar regional.

En medio de las hostilidades, el petróleo experimentó una nueva jornada de alzas el lunes, alcanzando los US$ 114,4 el barril de Brent tras un salto de 6%. En tanto, el WTI avanzó 4%, cerrando en US$ 106,4.

Los precios se moderaban al inicio de la sesión del martes: el Brent registraba una baja de alrededor de 1,5% a US$112,60 por barril, a las 9:36 a.m. en Londres.

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