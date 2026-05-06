IPSA abre con fuerte alza y Latam se dispara 8% tras resultados de la aerolínea y posible acuerdo de paz en Medio Oriente

Fue el trimestre más sólido de su historia. La ganancia neta de US$ 576 millones reportada por el grupo de aerolíneas estuvo muy por encima del promedio de US$ 435 millones en las estimaciones de cinco corredoras de bolsa compiladas por DF.

La bolsa chilena amaneció con el pie derecho este miércoles, pues no sólo un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán está impulsando a las acciones globales, sino que también la temporada de resultados del primer trimestre ha avanzado bien entre las empresas locales.

El S&P IPSA subía 1,4% a 10.841,88 puntos en las primas transacciones del mercado chileno, después de que este martes no lograra sostener un repunte inicial hacia el cierre de la jornada, previo a resultados de importantes compañías de la plaza.

Una de ella fue Latam (8%), que destacaba como la acción con mejor desempeño de toda la Bolsa de Santiago, y contribuía en gran medida al avance del IPSA, por ser una de las más ponderadas dentro del índice.

Fue el trimestre más sólido de su historia. La ganancia neta de US$ 576 millones reportada por el grupo de aerolíneas estuvo muy por sobre el promedio de US$ 435 millones en las estimaciones de cinco corredoras de bolsa compiladas por DF. La sorpresa positiva empezó en la primera línea de ingresos, y dejó un fuerte Ebitdar de US$ 1.300 millones, todos indicadores que vieron un significativo crecimiento respecto del primer trimestre de 2025.

Credicorp Capital reconoció que "el atractivo potencial de inversión a mediano plazo de Latam se ve desafiado por el inesperado conflicto en Medio Oriente", pero estimó que "de forma muy preliminar, la acción podría ofrecer un potencial alcista de al menos 20%", siguiendo el guiance de la empresa, el ratio esperado de apalancamiento y un análisis de múltiplos.

También Falabella (2,6%) informó resultados favorables, dándole así al IPSA otra cuota importante de respaldo. El gigante del retail logró superar ligeramente las estimaciones de consenso tanto en Ebitda como en utilidades netas, que anotaron alzas interanuales de doble dígito.

"Tenemos una opinión positiva de los resultados reportados por Falabella, con crecimientos en resultados por sobre nuestras estimaciones, lo que muestra cómo la estrategia de la compañía se ha ido plasmando en resultados -una estrategia de consolidar un ecosistema físico y digital-, generando así sinergias en los distintos negocios de la compañía", publicó Bci Corredor de Bolsa.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Dow Jones subía 1,1%, el Nasdaq ganaba 0,9% y el S&P 500 crecía 0,8%, después de que estos dos últimos alcanzaran máximos históricos en la víspera. Los buenos resultados y previsiones de AMD (14,6%) contribuían en extender el rally de la principal bolsa. Con especial fuerza subían el Euro Stoxx 50 (2,4%) de la eurozona y el FTSE 100 (2,2%) de Londres. Previamente, los índices de China subieron más de 1%.

Todo esto se inserta en un clima de inversiones donde el petróleo Brent caía 5,9% a US$ 103 por barril, las tasas de interés mundiales aflojaban y las ventas de dólares se multiplicaban, tras las últimas noticias relacionadas con la crisis del golfo Pérsico.

Según reportes, Irán tiene 24 horas para evaluar un memorándum de entendimiento que, de aceptarse como válido, declararía el fin de la guerra en la región y el inicio de un período de 30 días de negociaciones sobre un acuerdo detallado para abrir el estrecho de Ormuz, limitar su programa nuclear y beneficiarse de un levantamiento de las sanciones estadounidenses.

Se espera que Teherán envíe su respuesta a través de Pakistán. Las noticias llegan después de que los ministros de Relaciones Exteriores de China e Irán sostuvieran una reunión este miércoles en Beijing, donde Wang Yi instó a su par Abbas Araghchi a seguir negociando, bajo el argumento de que "reanudar las hostilidades es desaconsejable".

El acuerdo supondría el término gradual de los bloqueos navales que EEUU e Irán han estado llevando a cabo en Ormuz, si las negociaciones fracasaran, las fuerzas estadounidenses podrían restablecer el bloqueo o reanudar la acción militar. Irán dijo este miércoles que solo aceptaría un acuerdo de paz si este fuera "justo".