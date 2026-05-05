Latam registra aumento del 62% en utilidades y ajusta proyecciones por impacto del costo del combustible

La firma supone precios cercanos a los US$ 170 por barril para el segundo y tercer trimestre; y unos US$ 150 por barril para el cuarto trimestre de este 2026.

En medio de un escenario global marcado por constantes alzas en el precio del petróleo, este martes Latam Airlines comunicó ante la Comisión para el Mercado Financiero sus resultados de lo que va de este 2026. En ellos, la firma multinacional reportó ingresos operacionales por US$ 4.151 millones, un 21,7% por sobre la cifra del mismo periodo en 2025 (US$ 3.411 millones).

El aumento, desglosó la firma en su análisis razonado, “se debe en gran medida a un incremento de 24,4% en los ingresos de pasajeros, además de un 3,4% de mayores ingresos de carga, por su parte los otros ingresos muestran una variación positiva de 13,0%”.

En cuanto a ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora, la empresa área presentó una utilidad neta de US$ 576 millones, cifra 62,1% mayor a la registrada en 2025 (US$ 355 millones).

Esto, explicó Latam a través de un comunicado, es resultado de su modelo de negocio, el cual -afirmaron- está basado en “una propuesta de valor diferenciada para los clientes, una ejecución operacional de excelencia y una sólida disciplina financiera que le brindan la flexibilidad necesaria para enfrentar el actual contexto económico global”.

A esto, sumó la operación de una red extensa, una base de ingresos diversificada y un “robusto programa de fidelidad”.

En cuanto a capacidad -que la aerolínea aumentó en 10,4% durante estos primeros meses, por la adquisición de cuatro nuevos aviones, de los 41 que esperan recibir este año- la firma constató que este 2026 se han transportado a 22,9 millones de pasajeros, un 9,1% más que durante ese periodo en 2025.

“Dicho crecimiento fue impulsado por el desempeño del segmento internacional y del mercado doméstico de Latam Airlines Brasil”, dijo.

Las naves, en tanto, han alcanzado un factor de ocupación consolidado del 85,3%, un 2% mayor que en 2025.

En relación a su Ebitda, la empresa comunicó que alcanzó un monto cercano a los US$ 1.315 millones, “demostrando una ejecución comercial disciplinada pese al impacto de aproximadamente US$ 40 millones relacionados con el alza en los precios del combustible durante el período”, explicó la firma.

Su liquidez, en esta línea, también registró aumentos: este primer trimestre, concretamente, la firma generó US$ 391 millones de caja, “manteniendo una liquidez total superior a US$ 4.100 millones”.

Medidas ante alzas en petróleo

Ricardo Bottas, CFO de Latam Airlines, afirmó que desde la firma ven que este inicio de año ha mantenido la tendencia de 2025 y ha mostrado una consolidación del desempeño financiero de la compañía.

“Esta solidez, potenciada por una red diversificada, el avance del segmento premium (cuyos ingresos aumentaron en un 28%) y una estructura de costos eficiente otorga la flexibilidad necesaria para gestionar la volatilidad del combustible y la incertidumbre para el resto del año”, señaló.

En esta línea, Latam anunció que realizaron ajustes en su guidance para lo que viene durante este año y cambiaron sus supuestos en cuanto al precio del combustible.

Con esto, adelantaron que proyectan un CASK (es decir, costo por asiento por kilómetro recorrido durante un vuelo) ajustado de pasajeros (sin combustible) de entre 4,5 y 4,7 centavos de dólar, acompañado de una proyección de su Ebitda de entre US$ 3.800 millones y US$ 4.200 millones.

Sumado a esto, desde la firma anunciaron que proyectan una razón de apalancamiento neto ajustado igual o menor a 1,8x y una liquidez mayor o igual a US$ 4.500 millones.

“Estas nuevas proyecciones asumen nuevos supuestos de costos de combustible de US$ 170/barril para el segundo y tercer trimestre y US$ 150/barril para el cuarto trimestre”, explicó la firma.

En esta misma materia, la firma adelantó que durante este segundo trimestre prevén desembolsar cerca de US$ 700 millones en gastos adicionales por combustible.

“Se espera que el impacto en los márgenes y flujos de caja se compense parcialmente con una serie de medidas adoptadas desde el inicio del conflicto, que incluyen acciones para la gestión de ingresos, ajustes focalizados de capacidad, iniciativas adicionales de control de costos, medidas de liquidez para las finanzas y el capital de trabajo, así como la política de cobertura de Latam”, señaló la aerolínea.

Consultado Bottas sobre la actual oferta de jet fuel y una posible escasez, el ejecutivo afirmó que hoy más del 85% de su consumo "está de alguna manera garantizado para los próximos meses", pues proviene de suministros de los países o es importado desde Estados Unidos.

De todas formas, afirmó que "sí estamos haciendo un monitoreo muy cercano junto con los proveedores de combustible en región para gestionar lo que puede pasar, pero de momento el corto plazo no tenemos preocupación".

Y añadió: "Yo creo que sí hay una conciencia del impacto y el tamaño de la crisis que estamos viviendo en la industria, en el mundo, pero esto pasa en el mejor momento del grupo Latam, de su historia. Con la fuerza de su marca, de la relación que tiene con sus clientes, de la fuerza del crecimiento sostenible que hemos tenido y de nuestro balance".