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Latam registra aumento del 62% en utilidades y ajusta proyecciones por impacto del costo del combustible

La firma supone precios cercanos a los US$ 170 por barril para el segundo y tercer trimestre; y unos US$ 150 por barril para el cuarto trimestre de este 2026.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Martes 5 de mayo de 2026 a las 17:17 hrs.

Aerolíneas empresas Latam resultado de empresas petróleo guerra Catalina Vicuña
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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