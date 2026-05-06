EEUU e Irán están cerca de cerrar un acuerdo para poner fin a la guerra, según Axios y fuente pakistaní

El acuerdo implicaría que ambas partes levantaran las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

Estados Unidos espera respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas, según el artículo, que advirtió de que aún no se ha acordado nada, pero señaló que esta es la vez que las partes han estado más cerca de un acuerdo desde que comenzó la guerra.

La Casa Blanca cree que está a punto de alcanzar un acuerdo con Irán sobre un memorándum de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas, según informó Axios el miércoles, citando a dos funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes al tanto del asunto.

Estados Unidos espera respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas, según el artículo, que advirtió de que aún no se ha acordado nada, pero señaló que esta es la vez que las partes han estado más cerca de un acuerdo desde que comenzó la guerra.

Entre otras disposiciones, el acuerdo implicaría que Irán se comprometiera a una moratoria sobre el enriquecimiento nuclear, que Estados Unidos aceptara levantar sus sanciones y liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y que ambas partes levantaran las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, según Axios.

El memorándum de entendimiento, de una página y 14 puntos, se está negociando entre los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y varios responsables iraníes, tanto directamente como a través de mediadores, según el artículo.

Una fuente pakistaní implicada en los esfuerzos de paz confirmó la noticia de Axios sobre que Estados Unidos e Irán están cerca de cerrar un memorándum de una página para poner fin la guerra. "Lo cerraremos muy pronto. Estamos cerca", dijo la fuente pakistaní a Reuters.

Levantamiento gradual de restricciones

En su forma actual, el memorándum declararía el fin de la guerra en la región y el inicio de un periodo de 30 días de negociaciones sobre un acuerdo detallado para abrir el estrecho, limitar el programa nuclear de Irán y levantar las sanciones de Estados Unidos, añadió Axios.

Las restricciones de Irán al tráfico marítimo por el estrecho y el bloqueo naval de Estados Unidos se levantarían gradualmente durante ese periodo de 30 días, según Axios, que citó a un funcionario estadounidense quien añadió que, si las negociaciones fracasaran, las fuerzas estadounidenses podrían restablecer el bloqueo o reanudar la acción militar.

Irán dijo el miércoles que solo aceptaría un acuerdo de paz si este fuera "justo", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera una misión naval de tres días de duración encargada de reabrir el estrecho de Ormuz, lo que había sacudido el alto el fuego de la guerra, vigente desde hacía un mes.

Reuters no pudo verificar de inmediato la información. El Departamento de Estado de EEUU y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses ampliaban sus avances tras la noticia de Axios.