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EEUU e Irán están cerca de cerrar un acuerdo para poner fin a la guerra, según Axios y fuente pakistaní

Estados Unidos espera respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas, según el artículo, que advirtió de que aún no se ha acordado nada, pero señaló que esta es la vez que las partes han estado más cerca de un acuerdo desde que comenzó la guerra.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 06:00 hrs.

guerra petróleo Irán Estados Unidos medio oriente
<p>El acuerdo implicaría que ambas partes levantaran las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)</p>

El acuerdo implicaría que ambas partes levantaran las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

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