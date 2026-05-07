Arauco profundiza pérdidas y disminuye ingresos en el primer trimestre
Los ingresos del sector celulosa se contrajeron un 3,4% en términos interanuales, mientras que los de la división de productos de madera cayeron un 2,9%.
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La forestal Arauco, del grupo Angelini, anunció el miércoles pérdidas por US$ 49,4 millones en el primer trimestre, un 86,5% más profundas que el saldo negativo por US$ 26,5 millones que registró en los primeros tres meses del año pasado.
El resultado también representa una disminución de US$100,6 millones en comparación con la ganancia de US$51,2 millones del cuarto trimestre de 2025, "principalmente a una reducción en otros ingresos relacionados con las ganancias por la valoración de activos biológicos en el cuarto trimestre de 2025, un aumento en otros gastos y una menor utilidad operativa de nuestra división de Productos de Madera".
El Ebitda ajustado totalizó US$247,0 millones en el primer trimestre, un 29,1% menor a los primeros tres meses de 2025.
Los ingresos de Arauco alcanzaron a US$1.482,7 millones en el primer trimestre, un 3,2% inferiores que en los primeros tres meses de 2025. Los ingresos del sector celulosa se contrajeron un 3,4% en términos interanuales, mientras que los de la división de productos de madera cayeron un 2,9%.
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