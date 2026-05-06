Un alivio para el bolsillo: luego de histórico aumento de marzo, el diésel bajará cerca de $ 47 por litro a partir del jueves
Además, el precio de las bencinas se mantendrá por las próximas tres semanas.
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Finalmente, un alivio para el bolsillo.
Este miércoles, la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) dio a conocer un nuevo informe de precios estimados para combustibles, revelando las variaciones a experimentar en los precios de los combustibles, tanto del diésel como de las bencinas de 93 y 97 octanos.
En concreto, el informe reveló que desde este jueves el diesel experimentará una baja de precios de hasta $47,3/litro.
Asimismo, se mantuvieron las variaciones acotadas para las bencinas, sumando $0,1/litro para la de 93 octanos, así como una baja de $ 0,6/litro en el caso de la variedad de 97 octanos.
De esta forma, el único producto que registró alzas dentro del más reciente informe fue el precio del gas de uso vehicular (GLP), el que percibirá un alza de $ 49,3/litro durante las siguientes tres semanas.
La caída del diésel y el ajuste acotado en las gasolinas se da más un mes después del histórico incremento en el valor decretado el pasado 25 de marzo, con aumentos en torno a $ 370 por litro en gasolinas y $ 580 en diésel.
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