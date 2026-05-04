Vivienda se apronta a caducar contratos de constructora española por obras abandonadas en Biobío y estudia más casos en O'Higgins, Ñuble y norte del país

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció en Biobío que el Gobierno esperará hasta las 24:00 horas de este lunes para que la empresa responda y retome sus faenas paralizadas en el Gran Concepción. De no cumplir implementará la liquidación inmediata de los contratos y ejecutará las boletas de garantía.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció en Biobío que el Gobierno esperará hasta las 24:00 horas de este lunes para que la empresa española Tapusa responda y retome sus faenas paralizadas en el Gran Concepción. De no cumplir con sus obligaciones operativas y laborales, el Ejecutivo implementará la liquidación inmediata de los contratos y ejecutará las boletas de garantía para resguardar económicamente a los trabajadores y proveedores afectados.

"A las 12 de la noche, si ellos no cumplen, se van a implementar todas las medidas para cerrar el contrato", detalló el titular de la cartera.

La medida fue abordada en una reunión de emergencia donde autoridades locales y legislativas exigieron acciones rápidas que mitiguen el impacto urbano y social que trae consigo la paralización de obras en los puentes Perales (Talcahuano) y Esmeralda (Concepción), y el Eje Colón (Talcahuano).

Durante la cita, el secretario de Estado desmintió rumores sobre una deuda de $ 6 mil millones que el Estado mantendría con la empresa constructora. “El Estado de Chile no le debe un peso a esta empresa”, enfatizó Poduje.

“Efecto sistémico”

El cese de operaciones de Tapusa no se limita al Gran Concepción. Poduje confirmó que el Minvu enfrenta un escenario igualmente complejo en la Región de O'Higgins, donde la compañía tiene frenado un proyecto vial entre Machalí y Rancagua, por aproximadamente $ 10 mil millones.

"La situación de O'Higgins es más compleja porque a los trabajadores se les debe más, también se les debe de los proveedores y hemos tenido problemas severos porque tienen un 40% de avance, tienen obras botadas", detalló el titular de Vivienda.

Frente a lo que el ministro calificó como un "efecto sistémico", el Gobierno se mantiene a la espera de los reportes oficiales de la Región de Ñuble y de otras zonas del norte del país donde la firma española ejecutaba proyectos.

Plan de contingencia

La autoridad reaccionó ante la gravedad de la situación, que mantiene zanjas abiertas y obras abandonadas sin medidas de protección en sectores críticos como el Eje Colón y el Puente Perales. “La empresa no ha cumplido con las medidas de protección, se han retirado los puntos de seguridad del sector de Esmeralda y el Puente Perales; por lo tanto, tenemos una situación muy compleja”.

Bajo esa premisa, el Ministerio estructuró un plan de contingencia que da prioridad "primero a los trabajadores, segundo a los proveedores y tercero a los vecinos".

De concretarse la salida de la empresa, el Gobierno acudirá a la Contraloría General de la República para acelerar la toma de razón de la liquidación, con miras a retomar los trabajos de manera expedita mediante la modalidad de trato directo.

Mientras se resuelven estos aspectos administrativos, el Minvu dispondrá de recursos públicos por un costo aproximado de $ 100 millones mensuales para contratar a una empresa de mitigación encargada de cuidar las obras, mantener los cercos y asegurar la continuidad de vías peatonales y pavimentos, evitando que los vecinos queden abandonados frente a las próximas lluvias.

Futuras licitaciones

Tras una nueva reunión, sostenida este domingo, el senador Gastón Saavedra puso el foco en la agilización de los trámites administrativos para reanudar los proyectos suspendidos. El parlamentario enfatizó que se debe actuar con celeridad, solicitando que la toma de razón ante la Contraloría sea lo más expedita posible para no dilatar la solución de obras.

El senador, quien además es exalcalde de Talcahuano, propuso además un cambio en la estrategia de futuras licitaciones que permita dividir los proyectos. La opción es “que el Puente Perales y el Eje Colón se liciten como un sólo paquete, y el Puente Esmeralda como otro distinto, para no repetir errores donde una sola empresa asume más obras de las que puede sostener”, explicó.

En esa línea, el ministro Poduje rescató que “ayer los diputados hicieron muy buenos puntos. Las diputadas Francesca Muñoz, Johana Pérez, el senador Gastón Saavedra, dijeron que tenemos que tomar medidas desde el punto de vista legislativo también para que en la licitación no tengamos estos riesgos. Una de las medidas es no comprometer demasiadas obras estratégicas en una sola empresa. Lo mismo nos pasa con los hospitales, se cae una empresa y se caen cuatro hospitales”.

El senador abordó además su preocupación por el impacto laboral de la paralización de las faenas. “Hemos planteado que las obras de mitigación puedan absorber parte de la mano de obra de los trabajadores de empresas subcontratistas que hoy quedan sin empleo. Es una medida necesaria para enfrentar esta contingencia”, señaló.