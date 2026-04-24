Empleo y reactivación logística del Biobío marcaron reunión entre el gobernador Giacaman y el Presidente Kast

La cita en La Moneda permitió al Gobernador plantearle al Mandatario las preocupaciones locales y compartir los primeros lineamientos de lo que será la Estrategia Biobío 2050 para el desarrollo regional.

El gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, se reunió con el Presidente de la República, José Antonio Kast, con el propósito de abordar las urgencias productivas de la zona, que registra la mayor tasa de cesantía del país, con 9,6%.

Durante el encuentro en La Moneda, el gobernador planteó al mandatario la necesidad de generar lineamientos que dinamicen la economía regional entre los que Giacaman definió como prioritarios impulsar la industria de la construcción naval y el fortalecimiento de la infraestructura logística que facilite el comercio exterior con Argentina desde la provincia de Neuquén.

“Conversamos también sobre diversos proyectos, particularmente acerca de la recuperación de los mercados de la región: Talcahuano, Concepción, Laja y cómo vamos a abordar ese trabajo junto al subsecretario de Desarrollo Regional. Noté al Presidente muy involucrado con nuestra región y yo le agradecí por el proyecto de ley que está impulsando para la reconstrucción de Biobío y Ñuble”, detalló Giacaman tras la cita.

Fortalecimiento económico

Otro de los aspectos analizados con el Presidente estuvo centrado en las directrices que definirán el fortalecimiento económico para el corto, mediano y largo plazo a través de la Estrategia Biobío 2050, iniciativa que ya fue presentada a los gremios locales y principales actores del mundo productivo.

Bajo el paragua de siete pilares estratégicos, la Corporación Desarrolla Biobío, dependiente del GORE, articulará los planteamientos que privados, la academia y los sindicatos propongan para fomentar líneas de acción tendientes a robustecer el tejido productivo y el desarrollo social de la zona, mediante iniciativas flexibles, que permitan la adaptación de las necesidades futuras.

Los actores involucrados deberán definir una gobernanza para dar continuidad a la gestión.

Asociación de Gobernadores

En paralelo a la cita con Kast, la directiva de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile se reunió con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, para exigir una mayor autonomía financiera y el traspaso de competencias que agilicen la ejecución de los presupuestos locales frente a las directrices del Gobierno central.

“El ministro Alvarado en su calidad de jefe de gabinete va a instruir a los ministros para que trabajen de la mano con los gobiernos regionales”, puntualizó el Gobernador del Biobío.