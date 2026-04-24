Gremios productivos y Desarrolla Biobío inician definición de la Estrategia Biobío 2050 con foco en la inversión y el crecimiento

La articulación público-privada busca establecer una hoja de ruta dinámica que fije los parámetros y desafíos de corto, mediano y largo plazo para la economía de la zona.

Con el objetivo de definir una “hoja de ruta dinámica” que impulse el crecimiento regional sostenible, la Corporación Desarrolla Biobío presentó a los gremios productivos, los lineamientos iniciales de la Estrategia Biobío 2050. La iniciativa marca el comienzo de un trabajo público - privado que permitirá anticipar los desafíos económicos locales, estableciendo parámetros de corto, mediano y largo plazo.

Desde el organismo dependiente del Gobierno Regional, explicaron que el modelo de trabajo no operará como un documento estático limitándose a identificar brechas, sino que reunirá herramientas dinámicas que permitirán evolucionar en el tiempo y aplicar correcciones estratégicas, acordes a las necesidades que el Biobío vaya detectando.

Para asegurar su viabilidad, Biobío 2050 se sostendrá sobre una gobernanza permanente integrada por el sector público, el mundo privado, la academia, la sociedad civil y el ecosistema de emprendimiento, donde Desarrolla Biobío ejercerá un rol articulador.

Macarena Vera, gerenta de Desarrolla Biobío, explicó durante el encuentro que todos los sectores productivos son fundamentales para consolidar esta mirada a largo plazo, reiterando la naturaleza dinámica de la propuesta. “Tuvimos una reunión con los gremios de la región para presentarles Biobío 2050. Les explicamos que esta es una estrategia regional y, por ende, todos son clave para tener una mirada a largo plazo. No se trata de un simple documento, sino de una estrategia dinámica que cambia en el tiempo”, señaló.

Ejes de planificación

En materia de planificación, la estrategia canalizará sus esfuerzos a través de siete pilares. Así, aspectos como el desarrollo de la ciudad, infraestructura, seguridad, salud, sectores productivos, capital humano e innovación, tendrán bajadas focalizadas en los desafíos que visualizarán los constructores del plan.

Desde el Gobierno, el seremi de Economía, Christian Cifuentes, destacó el rol que tiene el empresariado en el proceso de reactivación del Biobío y subrayó que los gremios productivos son los actores que definen las "condiciones habilitantes" que requieren para volver a invertir.

Propuestas gremiales

El inicio de este proceso de planificación reunió a los actores productivos del Biobío que incluyó a representantes de los puertos de la región, la industria forestal y sindicatos del sector energético y Asmar, además de gremios como CPC Biobío, Corma, Irade, Asimet Biobío, Pymemad, entre otros, quienes valoraron el enfoque colaborativo de la jornada y se mostraron dispuestos a proponer acciones específicas.

Álvaro Ananías, presidente de la CPC Biobío, calificó la reunión como fundamental y destacó que la amplia participación demuestra el interés transversal que genera la iniciativa. En la misma línea, Humberto Miguel, presidente de las PYME locales reunidas en Asem Biobío, enfatizó que la visión de las pequeñas y medianas empresas debe estar garantizada en el diseño de esta política consensuada.

Los sectores exportadores también proyectan el acoplamiento de sus operaciones a esta hoja de ruta. En esa línea, Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, indicó que el gremio ya se encuentra identificando sus pilares sectoriales en aspectos como la sustentabilidad alimenticia que genera la región, con miras a los desafíos que propone la Estrategia Biobío 2050.

Desde el ámbito de la infraestructura, Gabriela Tamm, gerenta de la CChC en Concepción, relevó la oportunidad de que el sector privado participe activamente en la definición misma de la estrategia y no solo acate los lineamientos.