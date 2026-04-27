Se viene el segundo TAG para el Biobío: Autopista del Itata inicia su transición al sistema free flow

El proceso ocurre en un contexto de alta sensibilidad por el alza en el precio de los combustibles y se suma al TAG en el Puente Industrial, el primero en la zona, que provocó una disminución en la circulación sobre el viaducto.

La Autopista del Itata se suma a las rutas concesionadas del país que tendrán sistema de pago automático de peaje. Se trata de la segunda ruta en la Región del Biobío que operará bajo el modelo free flow. La concesionaria Autopista Bosques del Itata anunció que este martes 28 y miércoles 29 de abril comienza la instalación de los pórticos en la plaza Agua Amarilla, para lo que se realizarán cortes programados.

La implementación de este nuevo modelo de cobro en la Ruta del Itata, que une a Concepción con la Ruta 5, busca mitigar los costos operativos indirectos para los usuarios. Según destacó la concesionaria, la eliminación de las detenciones obligatorias permitirá una "mayor fluidez, ahorro de tiempo y menor consumo de combustible", factores considerados críticos para el transporte de carga y pasajeros que transitan por el Biobío.

El trazado y conectividad de la autopista con la Ruta 5 la transforman en un punto estratégico para el desarrollo productivo del Biobío, pues permite a la carga desplazamientos más expeditos hacia terminales portuarios como Talcahuano - San Vicente y Lirquén.

Uno de los más caros

La transición al sistema TAG ocurre en un contexto de alta sensibilidad por el alza en el precio de los combustibles. A esto se suma que el valor de las tarifas en el peaje Agua Amarilla se consolidó como uno de los más elevado del país, con $ 4.400 para autos y camionetas, y $ 19.800 para camiones de más de dos ejes.

Aunque el sistema de telepeaje facilitará la gestión de abonos sin efectivo, el costo del peaje sigue siendo un punto de fricción en la economía local. Tras el inicio del cobro del TAG en el Puente Industrial, el primero en la zona, hubo una disminución de la circulación sobre el viaducto, pese a que su operación reduce hasta en una hora los tiempos de desplazamiento por la congestionada Ruta 160.

Cronograma de cierres

Los trabajos afectarán el flujo vehicular principalmente durante las madrugadas para minimizar el impacto en la actividad comercial regional. Así, el martes 28 de abril, entre las 00:00 a 06:00 AM se cerrarán las pistas de ingreso a Concepción, quedando habilitado el tránsito en sentido bidireccional e intermitente por pistas Concepción - Ruta 5.

El miércoles 29 de abril, desde las 01:00 a 04:30 AM se mantendrán cerradas las pistas sentido Ruta 5 - Concepción y el cierre de la pista lenta hacia Ruta 5, con retención de tráfico, tránsito intermitente.

Esa misma noche (miércoles 29), entre las 02:00 a 03:20 AM habrá cierre total de la autopista en ambos sentidos.

Como medida de prevención de retrasos, la Concesionaria Bosques del Itata recomendó a los conductores, especialmente a las empresas de transporte de carga, planificar sus viajes con antelación. Como alternativa de continuidad operativa ante el cierre total, se sugirió utilizar la Autopista Concepción-Cabrero (Ruta 146).

De acuerdo a lo informado por la concesionaria, se prevé que el proceso de instalación de los pórticos finalice a las 06.00 horas del jueves 29, horario en que el tránsito por la autopista debiera quedar normalizado.