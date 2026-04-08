Franco Parisi ante el inminente ingreso del proyecto misceláneo: “Hay gente muy inteligente en el gobierno, pero de repente es bueno bajar del Olimpo"

"No sé si al gobierno le falta calle o le falta corazón", afirma el dirigente y excandidato presidencial del PDG, que insiste en que la reposición del FUT para todas las empresas es la única fórmula para reactivar la economía en el corto plazo, que es lo que se necesita ahora.

El excandidato presidencial Franco Parisi explica con detalle las propuestas del Partido de la Gente (PDG), que canalizará la bancada de diputados de la colectividad al gobierno y hace una breve evaluación de la nueva administración, cuando restan sólo unos días para que se cumpla el primer mes de gestión.

En esta conversación con Diario Financiero, Parisi nos recibe en la oficina de diputados de su hermana Zandra en el Congreso, donde se encontraba para sostener una reunión con los diputados del partido, luego que se hiciera pública hace unos días la salida del diputado Cristián Contreras. Durante la entrevista, le llegó un mensaje a su celular, de un personero de Hacienda que intentaba ubicarlo para conversar.

-¿Cuáles son las propuestas del PDG en el contexto del proyecto misceláneo?

-Primero concordamos con varios sectores, tanto derecha como de izquierda, que hay que dividir el proyecto. Nosotros no creemos que sea bueno un proyecto misceláneo o de ómnibus a lo Milei. Son más de 40 artículos los que se discutirán, pero en particular en el ámbito financiero. Creemos que hay que reponer el FUT, pero un FUT que se invierta en activos fijos en Chile y también en software, entendiendo que eso va a motivar a mayor inversión. Las rebajas impositivas corporativas son fenómenos relevantes, pero más de mediano a largo plazo. Si se quiere tener un impacto en mayor crecimiento y mayor empleo, tiene que ser directo.

-¿Sólo para las tecnológicas?

-No, para todas. Lo que pasa que hay todo un fenómeno nuevo de inteligencia artificial que van a incorporar las empresas y, por lo tanto, hay que entenderlo de esa forma. Pero tienen que ir con una glosa explícita de cuánta gente van a contratar, separado por profesionales, técnicos, hombres y mujeres. A nosotros nos interesa generar mayor inversión, mayor crecimiento, pero también generar más empleo. Pero para llegar a aquello hay que entender que se necesita la integración del sistema.

-Entonces, apoyan la reintegración.

-En Chile existen dos sistemas en estos momentos. El integrado para las pymes, que son menor a 75.000 UF, y aquellas que son asimiladas a grandes. Recordemos que hay varias pymes que si tienen una empresa grande como cliente, más de un 20% de las utilidades, se pasan a considerar grandes contribuyentes. Por lo tanto, hay que terminar con esta discriminación que ha puesto más de miles de empresas pymes en categoría de grandes. Por ahí viene nuestro primer aporte, que tenemos que entender que se necesita la integración total y el FUT.

-¿En paralelo integración y FUT?

-Es que no puede ser de otra forma.

-¿Por qué?

-Básicamente porque el FUT permite mover inversiones a otras empresas. Si hace aquello, la integración va a matar a las otras empresas, la traba impositiva implica que, con la integración completa, todo lo que se paga de impuesto a la renta sea reembolsable, entre comillas. Por lo tanto, se produce un entinglaje entre la pequeña y mediana empresa que recibe la inversión, que imposibilita el uso del FUT, no se puede convivir con este doble sistema permanentemente.

-¿La propuesta de reponer el FUT es junto con la rebaja del impuesto a las grandes empresas o en vez de la rebaja del impuesto?

-Eso resorte del ministro. Encuentro un poquito difícil que ahora se apruebe una rebaja del impuesto corporativo, pero eso lo decidirá la Sala. Nosotros no estamos empeñados en lograr aquello.

-¿Cuál es su postura frente a eso?

-Es que depende de lo que se presente. ¿Cómo va a ser la rebaja, inmediata? ¿Gradual, en qué tiempos? Reducir la tasa de primera categoría va a tener un impacto en la valuación de las empresas y llamar inversión de mediano a largo plazo. Lo que ocurre es que cuando la gente rebaja el impuesto corporativo, eso atañe directamente al flujo de caja, pero futuro más que el presente. El punto está en que es un flujo que se genera en el largo plazo y mi problema es el corto plazo. Ahora tengo alto desempleo, baja inversión y ahora necesito generar el movimiento de la economía. Si queremos generar inversión en el corto plazo, lo mejor es el FUT.

“Eliminar el IVA a las viviendas nuevas va a tener cero impacto”

-Como principio, ¿está de acuerdo con la rebaja del impuesto corporativo?

-Sí. Lo dijimos hace mucho tiempo. Sí, hay que hacerlo. El problema es que cuando se habla de rebaja de impuestos se tiene que tener cuidado con el fondo y la forma. El fondo es que sí hay que rebajarlo -en Chile estamos perdiendo competitividad por aquello-, pero la forma es cuando, como y dónde. Dicho lo anterior, también creemos que es bastante inocua la medida que quieren proponer de eliminar el IVA a las viviendas nuevas.

-¿Por qué cree eso?

-Va a tener cero impacto. De hecho, ya tuvo un impacto negativo al que se iba a eliminar, eso tendría un impacto del 4% al 5%. Las empresas constructoras ya recuperan el IVA, no en su totalidad, pero en gran parte. Por lo tanto, el impacto en el valor de mercado sería entre un 4% a 5%, con suerte. Lo que pasa es que ellos ya recuperan, el comprador paga el 14% ¿Por qué no paga el 19? Porque los terrenos no pagan IVA. Dicho eso, nuestra propuesta es que ese 14% sea de pie, que se haga el ejercicio de pagarlo, pero eso inmediatamente se rebaja del crédito hipotecario. Lo que propone el ministro va a generar que los family office van a comprar los edificios. Lo que queremos nosotros son más propietarios y, particularmente, más propietarias. Y, si quiere realmente mover las grúas de la construcción, que institucionalice el bono pie, el bono pie es algo que es muy mal mirado por las grandes empresas constructoras.

-De hecho, algunas reclamaron por eso.

-Claro, pero están equivocados. Así compra la gente. En Chile, es muy difícil juntar el pie. Y más ahora con un IPC del 1%, con una AFP de $ 40 mil, la probabilidad de que la gente pueda comprar un departamento de 2.000 UF es casi tendiente a cero. Pero, con nuestra propuesta, una propiedad de 2.000 UF, si es que la puede encontrar, ya tiene la rebaja del 14% del pie, más 20% del bono pie, el valor bajaría a 1.320 UF. Con esas condiciones la gente sí puede acceder al crédito.

-A propósito del alza de los combustibles, ¿qué pasa con el impuesto específico?

-Creo que es un impuesto injusto. No es bueno que todo el costo lo esté pagando la sociedad y se ve reflejado en un incremento fuerte del IPC. No solamente el de marzo, sino que también el de abril y posiblemente mayo.

-¿Existe posibilidad de que ustedes, como PDG, presenten una propuesta encaminada a disminuirlo?

-Eso solamente resorte del del Presidente.

-Sí, pero muchas de las propuestas que harán los parlamentarios en materia tributaria lo son, pero se hacen como señal política. Y en ese contexto, ¿existe interés del PDG en que se rebaje o elimine?

-Siempre existió. De hecho, nosotros dijimos que todos lo pagaran y se rebajara el impuesto específico. Y creo que en un ambiente de caída de la economía, como lo vimos por el imacec de febrero, creo que se va a mantener más la incertidumbre internacional, deberíamos estar pagando no 23% ni 24%, sino un máximo de 10% de impuesto específico a los combustibles. Estamos hablando de $ 400 por litro en puro impuesto específico. Es decir, que el precio sin impuesto específico debería estar alrededor de los 1200.

“Tengo la mayor predisposición de juntarme con quien sea, porque en esto está en juego Chile”

-¿Ustedes ya han conversado con Quiroz o algún representante de Gobierno para hacerle llegar sus inquietudes directamente o para ver hasta dónde está dispuesto el Ejecutivo a hacer suyas sus propuestas?

-Nosotros queremos conversar sobre la eliminación del IVA a los pañales de adulto. Nosotros queremos, sí, ayudar a las grandes empresas, queremos que la industria minera invierta mucho a través del FUT, fue uno de los mejores periodos de inversión, porque pueden invertir en expandir los yacimientos; el sector agrícola, plantas desaladoras, plantas de energía eléctrica, distribución eléctrica, que necesitamos en forma urgente. Pero también necesitamos que el Gobierno, que ha demostrado que no tiene mucha empatía, tiene que hacerle un aporte a la clase media y clase media emergente. Ojalá se eliminara el IVA de los pañales de adultos y de niños y también el reembolso del IVA a los medicamentos. Con respecto a su pregunta, justo me llegó un mensaje de un personero de Gobierno que se quiere reunir con nosotros, pero yo lo canalizo todo a través de la bancada. Pero, por supuesto, yo tengo la mayor predisposición de juntarme con quien sea, porque en esto está en juego Chile y a mí me interesa Chile.

-¿Estos acercamientos están recién comenzando?

-Me acaba de llegar el mensaje.

-¿Qué evaluación hace del gobierno cuando estamos sólo a unos días de que cumpla su primer mes?

-Creo que está al debe. Yo creo que al gobierno le falta más empatía con la gente, porque la realidad que han vivido sus líderes no es la realidad de Chile. Creo que hay gente muy inteligente en el gobierno, pero de repente es bueno bajar del Olimpo.

-¿Le falta calle?

-No sé si al gobierno le falta calle o le falta corazón. Ojalá que escuchen un poquito más a la primera dama, que creo que una persona de corazón. Ella tiene un halo especial, puede ser candidata presidencial, yo así la veo y la respeto.