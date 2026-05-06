Carolina Parada renuncia a la secretaría ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío y será reemplazada por el seremi de Economía, Christian Cifuentes
Desde el gobierno se informó que la decisión marca el inicio de “una nueva etapa” para el plan, que busca hacer frente al impacto del cese de operaciones de la Planta Siderúrgica de Huachipato, en 2024. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó que Biobío es fundamental para desatar el potencial económico de Chile.
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El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aceptó este miércoles la renuncia de la secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, Carolina Parada. A partir de este mes, la conducción de esta instancia estratégica quedará en manos del seremi de Economía de la región, Christian Cifuentes, quien trabajará en coordinación directa con el delegado presidencial regional, Julio Anativia.
La periodista había asumido el liderazgo de esta institucionalidad inédita en el país, desde la implementación del plan. La gobernanza creada especialmente para su ejecución permitió el trabajo coordinado y conjunto entre empresarios, gremios productivos, autoridades y representantes de los trabajadores.
A través de un comunicado, la cartera dio a conocer la decisión y señaló que, de esta manera, “se iniciará una nueva etapa” para el plan que nació en la región para hacer frente a los impactos económicos y sociales tras el cese de operaciones de la Planta Siderúrgica de Huachipato, en 2024.
Al respecto, el biministro Mas subrayó la urgencia de dinamizar la inversión local, advirtiendo que la desocupación nacional supera las 920 mil personas. Esta realidad, indicó la autoridad, “afecta directamente la calidad de vida de las familias y en la Región del Biobío estas cifras se vuelven aún más preocupantes”.
En esa línea, el titular de Economía remarcó que “el plan de desarrollo económico del Gobierno es para todas sus regiones, y Biobío es fundamental para desatar el potencial económico de Chile”. Además aseguró que la administración del Presidente Kast “está impulsando una agenda concreta para facilitar la inversión, reducir la burocracia y fortalecer el empleo formal, entregando certezas para crecer”.
Mesa Regional de Inversiones
La estrategia para esta nueva etapa estará apalancada en la nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), creada a partir de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), organismo que tendrá la misión de acelerar la tramitación de permisos y facilitar el desarrollo de iniciativas privadas en la región.
El seremi de Economía, Christian Cifuentes, destacó que la transición hacia este nuevo modelo se “ha venido trabajando de manera muy orgánica y coordinada", y detalló que "ya estamos trabajando en estrecha colaboración con el delegado presidencial Julio Anativia y el apoyo de OASI, en la implementación de la Mesa Regional de Inversiones”.
Según explicó Cifuentes, esta mesa surge tras la entrada en vigor de la Ley N° 21.770, “con el fin de realizar un monitoreo constante del avance de las iniciativas de inversión y favorecer la coordinación y cooperación de los órganos sectoriales dentro de la Región del Biobío”.
Finalmente, desde el ministerio valoraron la gestión de Parada, destacando su labor durante el complejo escenario que significó el cierre de Huachipato y el adecuado traspaso de antecedentes a nivel central y regional.
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