Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío
Biobío

Carolina Parada renuncia a la secretaría ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío y será reemplazada por el seremi de Economía, Christian Cifuentes

Desde el gobierno se informó que la decisión marca el inicio de “una nueva etapa” para el plan, que busca hacer frente al impacto del cese de operaciones de la Planta Siderúrgica de Huachipato, en 2024. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó que Biobío es fundamental para desatar el potencial económico de Chile.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 18:20 hrs.

inversiones Industrias Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Carolina Parada renuncia a la secretaría ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío y será reemplazada por el seremi de Economía, Christian Cifuentes</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Minvu caduca todos los contratos de constructora española y cobrará boletas de garantía tras abandono de obras en cuatro regiones
2
Regiones

Reconocido empresario de Temuco enfrenta más de 17 años de presidio acusado de vaciar su patrimonio para evitar el pago a sus acreedores
3
Mercados

IPSA sube 2,3% al cierre con impulso de Latam y Falabella, que se disparan tras buenos resultados en medio de posible acuerdo de paz en Medio Oriente
4
Empresas

Dimiten dos directores de Sodimac: se van Gonzalo Rojas y Jaime García
5
Economía y Política

Consejo Fiscal ve riesgos del proyecto de reactivación: dice que se requerirán nuevas medidas de financiamiento para evitar un mayor deterioro de arcas públicas
6
Mercados

Dólar se hunde $ 15 y cierra próximo a $ 890 por expectativa sobre posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán
7
Mercados

Fernando Massú, presidente de Banco BTG Pactual Chile: “Hay que descartar la idea de que si aumentamos impuestos necesariamente vamos a recaudar más”
8
Internacional

"Todo va sobre ruedas y ya veremos qué pasa": Trump afirma que la guerra podría terminar si Irán acepta una propuesta de paz que analiza Teherán
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete