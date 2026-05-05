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Filial de Echeverría Izquierdo se asocia con una de las firmas de ingeniería más antiguas de EEUU para proyectos mineros y de infraestructura en Chile

El brazo chileno de Bechtel trabajará con Echeverría Izquierdo Montajes Industriales S.A. (Eimisa) "para apoyar la ejecución de proyectos selectos de minería e infraestructuras a gran escala en Chile y en toda Sudamérica",

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 5 de mayo de 2026 a las 11:04 hrs.

Valeria Ibarra Minería Chile constructora
<p>Lucy Martin, presidenta del negocio de Minería y Metales de Bechtel, y Darío Barros Izquierdo, CEO de Eimisa.</p>

Lucy Martin, presidenta del negocio de Minería y Metales de Bechtel, y Darío Barros Izquierdo, CEO de Eimisa.

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