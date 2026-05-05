Filial de Echeverría Izquierdo se asocia con una de las firmas de ingeniería más antiguas de EEUU para proyectos mineros y de infraestructura en Chile

El brazo chileno de Bechtel trabajará con Echeverría Izquierdo Montajes Industriales S.A. (Eimisa) "para apoyar la ejecución de proyectos selectos de minería e infraestructuras a gran escala en Chile y en toda Sudamérica",

Hace casi 130 años, un granjero de Kansas se mudó Oklahoma y luego a California consiguiendo trabajo en los ferrocarriles del Lejano Oeste. Se llamaba Warren Bechtel y en 1898 fundó en San Francisco una compañía de ingeniería y construcción que en los años siguientes iba a hacer historia en su país y en el mundo: participó en la icónica presa Hoover, fue parte de las firmas que construyeron el Eurotúnel, así como la ciudad industrial de Jubail y el Kingdom Centre en Arabia Saudita, además del Aeropuerto Internacional de Hong Kong.

El brazo chileno de esa empresa acaba de asociarse con Echeverría Izquierdo Montajes Industriales S.A. (Eimisa), una estrella local del rubro, "para apoyar la ejecución de proyectos selectos de minería e infraestructuras a gran escala en Chile y en toda Sudamérica", explicaron ambas compañía.

Las ahora socias detallaron que "a medida que la inversión minera se acelera en toda la región, los clientes ponen mayor énfasis en cómo se ejecutan proyectos complejos, buscando una ejecución eficiente manteniendo altos estándares de seguridad y calidad".

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Según el acuerdo, Bechtel y Eimisa trabajarán juntos en proyectos donde sus capacidades sean más complementarias, combinando la experiencia de Bechtel en ingeniería, compras y ejecución de proyectos con el historial probado de la filial de Echeverría Izquierdo en construcción por contratación directa en Chile.

"Llevar a cabo proyectos complejos a gran escala requiere más que capacidad: requiere el modelo adecuado", dijo Lucy Martin, presidenta del negocio de Minería y Metales de Bechtel. "Esta colaboración refleja un enfoque deliberado en la ejecución, combinando nuestra capacidad de entrega de extremo a extremo con la fuerte presencia de Eimisa en la construcción en Chile para fortalecer la forma en que entregamos en toda la región."

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"Este acuerdo se basa en una sólida historia de confianza entre nuestras empresas", afirmó Darío Barros Izquierdo, CEO de Eimisa. "La experiencia global y los recursos técnicos de Bechtel, combinados con nuestro conocimiento local y capacidad de ejecución, crean un equipo poderoso para apoyar la creciente cartera de proyectos complejos de Chile."