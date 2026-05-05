Juan Hurtado Vicuña tiene reemplazo: Entel oficializa a Luis Felipe Gazitúa como nuevo presidente
La compañía de telecomunicaciones reportó un aumento de 7% en sus ingresos por actividades ordinarias en el primer trimestre y sus ganancias crecieron 20,7%.
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Se acabó la espera. Este lunes, en su primera sesión de directorio, la empresa de telecomunicaciones Entel votó a quien ejercerá la presidencia de la mesa durante el próximo periodo. En reemplazo del emblemático chairman Juan Hurtado Vicuña, quien dejó la compañía oficialmente hace dos semanas; fue designado como presidente de Entel, Luis Felipe Gazitúa, quien -hasta ahora- ejercía como vicepresidente.
En este último cargo, en tanto, fue designado el recién aterrizado en la mesa, Cristián Arnolds Reyes. Cabe recordar que durante la última junta de accionistas se acordó que el directorio para los próximos tres años estará conformado por la arquitecta María Ignacia Hurtado (quien reemplazará a su padre), Ignacio Ossa, Richard Büchi (hermano del actual CEO Antonio Büchi), Bernardo Matte, Enrique Gundermann, Luz Granier y Carlos Hurtado Rourke.
Los resultados Q1
Durante la misma jornada, la compañía también presentó ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sus resultados acumulados de lo que va de 2026.
En concreto, la telco expuso que recibió ingresos por actividades ordinarias por $ 754.739 millones durante este primer trimestre, un 7% más que durante el mismo periodo en 2025.
¿Los motivos? Entel argumentó que tuvo un mejor desempeño en los servicios de telefonía móvil en Chile y Perú (ambos crecieron en un 5%), mejores ingresos en la venta de equipos de Chile y Perú (con un aumento del 24% y 14% respectivamente), mayores ingresos en los servicios residenciales de “Entel Hogar” en Chile otorgados a través de redes de fibra (que registraron un crecimiento del 18%), y alza en los ingresos de servicios de internet en Perú (que aumentaron un 17%).
La ganancia neta, en tanto, ascendió a $ 27.765 millones de pesos, aumentando en $ 4.764 millones a lo registrado en 2025; es decir, registrando un crecimiento del 20,7%.
En cuanto a su Ebitda, este índice alcanzó los $ 213.477 millones, 10% mayor que en 2025. Desde la firma explicaron que el aumento en estos parámetros se debe a un buen desempeño en las ventas, sumado a mejores márgenes obtenidos principalmente en los segmentos de personas y empresas.
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