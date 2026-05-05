PDG sube el precio a sus votos para proyecto de reactivación económica y rechaza eliminación del Sence
El jefe de la bancada de diputados Juan Marcelo Valenzuela advirtió que “con la capacitación de la clase media y la clase media emergente no se juega”.
Noticias destacadas
Tras el acuerdo alcanzado con el gobierno para que devuelva el IVA a los medicamentos y los pañales, el Partido de la Gente (PDG) decidió este martes aumentar la apuesta y encarecer sus votos para aprobar el proyecto de reactivación económica. Esta vez pusieron el foco en la franquicia tributaria de capacitación, Sence.
Con un desempeño similar al realizado para el acuerdo inicial, los diputados liderados por su jefe de bancada, diputado Juan Marcelo Valenzuela, aseguraron que el Ejecutivo no contará con sus votos para eliminar la citada franquicia: “Con el Sence no se jode, con la capacitación de la clase media y la clase media emergente no se juega”, sentenció el legislador.
El parlamentario argumentó que el Ejecutivo basa su propuesta en razones incorrectas, ya que la decisión se funda en el "informe 631 de la Contraloría” que no habla de la franquicia tributaria, sino del Fondo de Capacitación (Foncap). “Hoy día este gobierno está queriendo eliminar la franquicia tributaria por un informe erróneo", aseveró.
“Se afectaría a más de 200 mil personas”
Acto seguido, advirtió que “este no puede ser el nivel legislativo, por tanto, la bancada de la gente se opone rotundamente”.
Valenzuela entregó, además, cifras que -desde el punto de vista del partido- darían cuenta del beneficio de la franquicia, ya que aseguró que de eliminarla desaparecerían 30 mil puestos de trabajo directos y 80 mil indirectos.
“Están afectando a más de 200 mil personas. Estas personas, estas empresas que se ven beneficiadas, están capacitando al 10% de la fuerza laboral”, señaló.
En este contexto, “le decimos a este gobierno que no cuenta con nuestros votos (…) para eliminar esta franquicia tributaria”, insistió.
Tras ello, propuso cuatro aspectos con miras a mejorar el funcionamiento del sistema, en vez de eliminarlo: focalización progresiva; una fiscalización moderna, con trazabilidad digital; métricas de impacto; y, sectores estratégicos, énfasis en la digitalización, transición energética, minería y el agro tecnológico”, planteó.
Propuesta de proyecto de devolución del IVA
Mientras tanto, la diputada de la bancada Zandra Parisi valoró la apertura al diálogo que, desde su punto de vista, ha mostrado el gobierno.
Respecto al proyecto paralelo que ofreció ingresar el Ejecutivo, en el marco del acuerdo en virtud del cual el PDG aprobará la idea de legislar de la iniciativa, la diputada precisó: “Nosotros, de aquí a mañana ya tendríamos listo el proyecto de la devolución del IVA de los pañales y la devolución del IVA de los remedios”, en referencia a que el propio PDG hará una propuesta de la iniciativa al gobierno.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Minvu caduca todos los contratos de constructora española y cobrará boletas de garantía tras abandono de obras en cuatro regiones
Al no recibir una respuesta satisfactoria de parte de la empresa, el ministro Iván Poduje anunció que las garantías cubrirán el pago a trabajadores y subcontratistas, además de reanudar las faenas con nuevas firmas a través de “trato directo”. El secretario de Estado además anunció acciones legales contra la compañía.
Gestor de carta de investigadores explica el impacto de descontinuar instrumentos clave de ciencia y formación doctoral
Entre los firmantes, casi un tercio corresponde a disciplinas STEM y el resto al ámbito de las ciencias sociales y humanidades. El grupo buscará reunirse con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete