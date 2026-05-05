PDG sube el precio a sus votos para proyecto de reactivación económica y rechaza eliminación del Sence

El jefe de la bancada de diputados Juan Marcelo Valenzuela advirtió que “con la capacitación de la clase media y la clase media emergente no se juega”.

Tras el acuerdo alcanzado con el gobierno para que devuelva el IVA a los medicamentos y los pañales, el Partido de la Gente (PDG) decidió este martes aumentar la apuesta y encarecer sus votos para aprobar el proyecto de reactivación económica. Esta vez pusieron el foco en la franquicia tributaria de capacitación, Sence.

Con un desempeño similar al realizado para el acuerdo inicial, los diputados liderados por su jefe de bancada, diputado Juan Marcelo Valenzuela, aseguraron que el Ejecutivo no contará con sus votos para eliminar la citada franquicia: “Con el Sence no se jode, con la capacitación de la clase media y la clase media emergente no se juega”, sentenció el legislador.

El parlamentario argumentó que el Ejecutivo basa su propuesta en razones incorrectas, ya que la decisión se funda en el "informe 631 de la Contraloría” que no habla de la franquicia tributaria, sino del Fondo de Capacitación (Foncap). “Hoy día este gobierno está queriendo eliminar la franquicia tributaria por un informe erróneo", aseveró.

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“Se afectaría a más de 200 mil personas”

Acto seguido, advirtió que “este no puede ser el nivel legislativo, por tanto, la bancada de la gente se opone rotundamente”.

Valenzuela entregó, además, cifras que -desde el punto de vista del partido- darían cuenta del beneficio de la franquicia, ya que aseguró que de eliminarla desaparecerían 30 mil puestos de trabajo directos y 80 mil indirectos.

“Están afectando a más de 200 mil personas. Estas personas, estas empresas que se ven beneficiadas, están capacitando al 10% de la fuerza laboral”, señaló.

En este contexto, “le decimos a este gobierno que no cuenta con nuestros votos (…) para eliminar esta franquicia tributaria”, insistió.

Tras ello, propuso cuatro aspectos con miras a mejorar el funcionamiento del sistema, en vez de eliminarlo: focalización progresiva; una fiscalización moderna, con trazabilidad digital; métricas de impacto; y, sectores estratégicos, énfasis en la digitalización, transición energética, minería y el agro tecnológico”, planteó.

Propuesta de proyecto de devolución del IVA

Mientras tanto, la diputada de la bancada Zandra Parisi valoró la apertura al diálogo que, desde su punto de vista, ha mostrado el gobierno.

Respecto al proyecto paralelo que ofreció ingresar el Ejecutivo, en el marco del acuerdo en virtud del cual el PDG aprobará la idea de legislar de la iniciativa, la diputada precisó: “Nosotros, de aquí a mañana ya tendríamos listo el proyecto de la devolución del IVA de los pañales y la devolución del IVA de los remedios”, en referencia a que el propio PDG hará una propuesta de la iniciativa al gobierno.