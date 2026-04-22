El PDG termina con el misterio: sella acuerdo con el gobierno y respalda el proyecto de reactivación económica
A cambio, el Ejecutivo se comprometió a ingresra un proyecto paralelo que acoger algunas de sus principales peticiones.
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Esta ajetreada mañana de miércoles terminó la incertidumbre no sólo acerca del ingreso del proyecto misceláneo al Congreso, específicamente a la Cámara Baja; sino también acerca del acuerdo que alcanzó el Partido de la Gente (PDG) con el Ejecutivo, y que dieron a conocer en conjunto la bancada de la colectividad y el ministro de la Segpres, José García Ruminot, tras una breve reunión entre ambas partes, que resulta ser el corolario de una serie de encuentros tras los que se selló el respaldo de la tienda a la idea de legislar de la iniciativa de reactivación económica.
Tras la reunión del martes en la noche, cuyo resultado la bancada no quiso adelantar, pues estaban preparando la performance con la que finalmente confirmaron el acuerdo esta mañana de miércoles -oportunidad en que los diputados se pararon ante la prensa con pequeños carteles con la frase “Plan alivio clase media”, nombre con el que bautizaron el acuerdo alcanzado-, se selló el destino del proyecto misceláneo.
Ello, porque tras la negociación con el PDG, el Ejecutivo aseguró los votos para la idea de legislar del polémico proyecto y la colectividad fundada por Franco Parisi consiguió -tal como señaló DF ayer martes- que el gobierno cediera a la petición de la devolución del IVA a los medicamentos, los pañales y a la mantención permanente de la tasa tributaria de 12,5% para las pymes. Ello, pese a que en principio ninguna de estas medidas se incorporará al proyecto misceláneo.
Para la devolución del IVA se ingresaría un proyecto paralelo al de reactivación económica y para la tasa de las pymes aún no se ha acordado la fórmula, pues esta se analizará con el sector en reuniones que sostendrá con distintas autoridades del gobierno.
“Buen avance para la clase media”
“Hoy es un día importante para la clase media. El Partido de la Gente junto al gobierno han llegado a un acuerdo llamado “Plan alivio clase media”. El Partido de la Gente, tras dialogar con el gobierno, votará a favor en general, la idea de legislar, de la ley miscelánea o ley de reconstrucción. El objetivo es que la clase media sea el eje central de esta reforma”, anunció el jefe de la bancada, Juan Marcelo Valenzuela.
El diputado detalló los logros del partido en el marco de la negociación y aclaró que aún no está definida la fórmula para la devolución del IVA, pero que probablemente se hará a través de la Cuenta Rut o del bolsillo electrónico y manifestó que esperan que “el gobierno cumpla su palabra con el compromiso de las bancadas oficialistas”. Ello, no es menor, porque si bien se puede ingresar el proyecto paralelo, nadie asegura que los parlamentarios de gobierno lo respalden.
Valenzuela insistió que con este paso, el PDG reafirma su posición “no como oposición, sino que como proposición”, eslogan que la colectividad comenzó a levantar hace un par de semanas, cuando comenzó a negociar con el gobierno. Y expresó su convicción de que el acuerdo alcanzado constituye “un muy buen avance para la clase media” y que “este encuentro entre el gobierno y el PDG es el primer paso de muchos para poder aliviar el bolsillo de todos los chilenos”.
“Que Dios nos ayude”
Por su parte, el ministro de la Segpres agradeció la apertura al diálogo y los acuerdos expresado por el PDG, “que analizó, estudió las propuestas, vio también las demandas ciudadanas y puso, de manera muy fuerte, sobre la mesa, la devolución del IVA en los pañales y en los medicamentos”, por lo que “agradecemos profundamente al Partido de la Gente no sólo que vayan a respaldar la idea de legislar, sino esta preocupación sincera y profunda por lo social”, manifestó.
Además, recordó el compromiso asumido por el Presidente José Antonio Kast, con las pymes y confirmó que “hoy reafirmamos ese compromiso, vamos a mantener la tasa del 12,5% para las pymes”; sin embargo, detalló que en las próximas horas habrá reuniones de representantes de este sector económico con autoridades de gobierno, por lo que “no tengo tan claro y no lo puedo reafirmar hoy día que ese compromiso se vaya a materializar en este proyecto de ley (misceláneo). Porque es probable que lo hagamos en otros” y agregó que “ambas opciones están abiertas, ya vamos a ver lo que se acuerde en está reunión con las pymes”. El ministro cerró su intervención, apelando a que no se pierda de vista el dolor de las familias afectadas por los incendios y “que Dios nos ayude”.
Por su parte, la diputada Pamela Jiles, a quien no se le borró la sonrisa durante toda la conferencia de prensa, destacó que su partido haya alcanzado el acuerdo con el gobierno y manifestó con este logro el PDG ha pasado a ser “el centro del foco de las posibilidades de la política chilena”.
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