Proyecto de reactivación económica: senadores de oposición buscan articularse con los alcaldes
Para ello, invitaron a los jefes comunales a una reflexión sobre los alcances de la iniciativa emblemática del gobierno de Kast.
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El próximo lunes 08 de junio, la Comisión de Hacienda del Senado, tendrá una extensa jornada de trabajo que se prolongará durante todo el día; mientras tanto, las bancadas opositoras de la Cámara Alta se reunirán con los alcaldes y concejales en una sesiones de “reflexión y diálogo”, en la misma sede del Congreso Nacional en Santiago, desde las 12:30 horas.
Los organizadores del encuentro, Comité Unido y Comité del Socialismo Democrático, exponen en la invitación el interés por conocer el impacto que el proyecto de reactivación económica tendrá en las comunas, de la voz de sus propios representantes.
La idesa es que, a partir de este encuentro, que se realizará en la biblioteca del Congreso en la capital, los sectores de oposición puedan “articular una respuesta conjunta” al proyecto del Ejecutivo.
Con la mirada en la negociación
A pesar de que los representantes opositores han señalado en múltiples ocasiones que rechazarán la idea de legislar del proyecto de reactivación económica, que ya está en su segundo trámite en el Senado, es bien sabido que es muy probable que la iniciativa se apruebe en general, por lo que los parlamentarios del sector deben tener total claridad sobre qué puntos negociar con el Ejecutivo.
En ese contexto, asoma como prioridad el artículo que exime del pago de contribuciones de la primera vivienda a los mayores de 65 años. Pero se visualiza que de este encuentro podrían surgir otros relacionados con otros ámbitos, como la salud.
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