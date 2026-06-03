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Se acortan los plazos para la acusación constitucional contra Grau mientras el libelo está siendo socializado

Sólo ocho días restan para que se concrete la medida fiscalizadora y mientras el PNL ya está comprometido con la medida, aún no existe certeza de un acuerdo con todo el oficialismo.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 11:21 hrs.

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<p>Se acortan los plazos para la acusación constitucional contra Grau mientras el libelo está siendo socializado</p>

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