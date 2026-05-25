Vlado Mirosevic (PL) por proyecto misceláneo: “La reforma de pensiones es una demostración muy clara de cómo hay que abordar una reforma de este tipo”

Después de tres periodos consecutivos representando al distrito 1, Arica y Parinacota, en la Cámara, el senador del Partido Liberal (PL) Vlado Mirosevic aterrizó en la Cámara Alta en representación de la misma circunscripción. Se siente cómodo en su nueva responsabilidad, porque ve en el Senado un lugar donde existe más espacio para el diálogo, algo que le parece que hay que cuidar.

En esta conversación con La Vereda Política de Diario Financiero aborda la llegada al Senado del proyecto de misceláneo del gobierno, tras una rápida tramitación en la Cámara. Algo con lo que Mirosevic no está de acuerdo. Pero también se refiere al respaldo del Partido de la Gente a la propuesta del Ejecutivo: el PDG no es un partido serio, no tiene cuidado por el bien común, está preocupado más bien de la elección de su líder de Franco Parisi el 2030, advierte. Por lo que le preocupa que se le esté entregando un rol de “dirimente” en la Cámara.

-¿Cómo percibe el ambiente, en general, el ambiente político en el Senado?

-Mucho mejor en que la Cámara, que en los últimos periodos, y en este veo que también, se ha profundizado la polarización que está bastante a la vista y, sobre todo, no hay un buen clima de diálogo, de deliberación genuina. Lo que me ha impresionado del Senado, estos primeros meses, es que hay un espacio para reflexionar genuinamente y para deliberar juntos. Me tiene bien impresionado que se mantenga ese clima cívico que es sagrado y que tenemos que cuidarlo mucho.

-¿Cómo cree que se va a dar la discusión del proyecto misceláneo entonces en el Senado?

-Espero de una manera muy distinta a la Cámara, porque el gobierno pasó rápido por ese trámite, casi operando como un sistema unicameral, poniendo la esperanza de que los acuerdos estén en el Senado. En la Cámara, el gobierno presentó un proyecto y no se movió de ahí. No estuvo dispuesto a conversar con nadie fuera del PDG, lo que me parece una mala noticia para Chile.

-¿Por qué?

-Porque el PDG no es un partido serio, no tiene cuidado por el bien común, está preocupado más bien de la elección de su líder de Franco Parisi el 2030. Cuando hace este acuerdo con el gobierno, no está pensando en Chile, sino haciendo un cálculo electoral. Y si un partido no da garantías de estabilidad, de organización, de seriedad, ni de cumplir la palabra, ni de cuidar el bien común, que sea el dirimente de una discusión tan relevante como esta reforma, me preocupa.

-¿Hay algún elemento del acuerdo al que llegó el PDG con el gobierno, que le dé una señal concreta de que no piensa en la gente?

-Que no tocaron la reforma. Básicamente le dijeron al gobierno ‘deme lo que estoy pidiendo y le apruebo su reforma tal como está’. Y lo que están pidiendo no significa más que US$ 100 millones al año versus una reforma que va a desfinanciar el Estado en US$ 5000 millones. Me parece que es diferente. Y, por otro lado, si uno calcula el universo de potenciales beneficiarios de esta política de medicamentos y pañales, son 3 millones de personas potencialmente beneficiados al año. Estamos hablando de $ 2.500 al mes por beneficiario. Estamos hablando de una política muy menor, económicamente hablando, pero estuvieron dispuestos a aprobarle todo al gobierno sin tocar la reforma.

“Este gobierno pudo haber tenido éxito, en general, si tomaba el camino de ser más pragmático que ideológico y me preocupa que perpetúe un clima de polarización”

-¿Cree que en el Senado hay más espacio para llegar a acuerdo y que habrá una buena recepción a la apertura del ministro Alvarado a una tramitación más pausada?

-El gobierno tiene que cambiar el tono en el Senado, porque el Senado no le va a aceptar una aprobación tan rápida como en la Cámara, además, no es serio hacerlo. Esta es una reforma tan contundente en términos de su contenido, de sus consecuencias y de su extensión, que no se puede discutir y aprobar a rajatabla en poco tiempo. No es una ley exprés. Sobre la posibilidad de acuerdo, este gobierno pudo haber tenido éxito, en general, si tomaba el camino de ser más pragmático que ideológico y me preocupa que perpetúe un clima de polarización.

-Esa la misma acusación le hacían al gobierno anterior…

-A Boric se le acusó de eso al inicio, después de cuatro años la respuesta es bastante evidente. El de Boric fue un gobierno bastante flexible y moderado, la reforma de pensiones es una demostración muy clara de cómo hay que abordar una reforma de este tipo. Yo comparo a Boric, Marcel y Jeanette Jara en la reforma de pensiones versus lo que veo hoy día en Quiroz y Kast, y la verdad, no tienen nada que ver. Son estilos totalmente distintos.

-Desde su punto de vista, ¿qué rol juegan Alvarado y García?

-Creo que hasta el minuto poco y eso es lo que me preocupa. Una recomendación humilde al gobierno actual: aprendan de los errores del gobierno anterior. Lo que necesitamos es que rápidamente empoderen a la derecha tradicional, a la centroderecha. Ese es el sector político que puede hacer que este gobierno termine siendo más pragmático que ideológico. Si hubiese ganado Matthei, por ejemplo, le aseguro que hubiese sido distinto. Si hubiesen convocado a un gran pacto por el crecimiento y el empleo, hubiésemos concurrido, porque eso también nos importa. El punto es que hoy día veo un gobierno que no quiere hacer un gran pacto por el crecimiento, quiere instalar su receta. El ministro Quiroz no está hablando de algo que puede ser sustantivo para la economía chilena y es precisamente las energías limpias.

-Nunca fue un aspecto que fuera particularmente relevante ni en el programa ni en el discurso de Kast.

-Sí, en cambio, veo un cierto consenso en el mundo político de izquierda a derecha, de que esta esta industria puede ser muy potente para Chile, o sea, sólo en hidrógeno verde estamos hablando de US$ 43 mil millones, de un potencial de inversión, naturalmente. Por eso creo que en este proyecto y nuevas industrias no están en el centro y tampoco la productividad, que es lo que a mí me preocupa. Insisto, a este proyecto le falta siglo XXI y mucho.

“Quiroz presentó una reforma ideológica, pero además pasada para la punta, con el objeto de retrotraer todas las cosas un poco absurdas que se aprobaron en el primer trámite”

-¿Cuáles serían las líneas rojas del Comité PS-PPD y PL?

-Este proyecto en su conjunto parece riesgoso, lo ha dicho el FMI, el Consejo Fiscal Autónomo y economistas de distintos sectores políticos. El desfinanciamiento del Estado, eso es una primera preocupación; el punto de equilibrio que se propone está muy lejos y eso es un peligro para el propio crecimiento económico. Hay que hacerse cargo del déficit y la deuda pública y, sobre todo, la tendencia de los últimos 15 años, por supuesto que sí. ¿Esta es la manera de hacerse cargo? Creo que no.

-¿Ese es el debate de fondo?

-Es el debate en el fondo y la pregunta es si la receta de Quiroz es la única para hacerse cargo tanto del crecimiento del empleo como de la deuda pública o el déficit. La respuesta es que no. Hay muchas otras respuestas y esperaría que Jorge Quiroz no sea tan dogmático, porque este mesianismo puede terminar siendo muy contraproducente. Porque incluso entre los más optimistas reconocen que esto no garantiza crecimiento ni empleo. Entonces, en su conjunto, el cóctel de medidas le imprime más incertidumbre al sistema; y, todos los expertos que han dicho ojo con la sostenibilidad en el tiempo de esta reforma, porque si además se aprueba por pocos votos tampoco significa que sea una política de largo plazo.

-Entonces, ¿cuáles son las líneas rojas de su comité?

-Respecto a la tasa corporativa, no tengo un fetiche con una tasa corporativa en específico, en eso uno puede ser flexible, el punto es que reducir cuatro puntos de tasa sin compensación es una irresponsabilidad; a las contribuciones también habrá que ponerle bordes, porque como está aprobado en la Cámara es realmente una locura; también hay que revisar los bordes del crédito tributario para el empleo, porque es harta plata, son US$ 1.400 millones; la reintegración que junto con la rebaja es una combinación peligrosa; o, reembolsar todos los gastos desde el inicio del proyecto; cuál es la sostenibilidad fiscal de ese proyecto, quién paga esa cuenta. Eso no es serio. Sinceramente, no me parece que esta fórmula sea muy inteligente. Insisto, un gran acuerdo por el crecimiento, sí, una reforma fanática y extrema, no. En esa frase resumiría el sentimiento general que escucho o leo en mi sector, en la centroizquierda.

-Llama la atención que no se haya referido a la invariabilidad tributaria de 25 años.

-Como principio, no estoy en contra de establecer, en ciertos momentos, la invariabilidad como un instrumento que sea útil, no estoy en contra del instrumento, pero estoy en contra del tiempo. Eso es exagerado, medio inexplicable y tengo serias dudas que sea constitucional. El ministro Quiroz presentó una reforma ideológica, pero además pasada para la punta, con el objeto de retrotraer todas las cosas un poco absurdas que se aprobaron en el primer trámite, de tal manera de decir ‘oye, no ganamos diez cero el partido, vamos a terminar ganando ocho dos’ para con eso dejar contenta a la oposición. Pero si no se modifica el cóctel para que termine siendo bueno para la estabilidad económica y el crecimiento de Chile, no podemos aprobar, aunque el arquero se deje meter dos goles.