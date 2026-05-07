PriceSmart elige Colina para su debut en el mercado chileno
La cadena estadounidense de supermercados ingresó una consulta de pertinencia ambiental para desarrollar un recinto de más de 9.400 m2 en Colina.
Noticias destacadas
Hace un año, comenzó a tomar fuerza en el mercado el eventual aterrizaje de la estadounidense PriceSmart en Chile. Poco a poco, la firma fue inscribiendo marcas, armando su equipo local y explorando distintas ubicaciones para concretar su desembarco en el país.
Hace pocas semanas, la compañía oficializó su ingreso, en medio de reuniones con el Presidente José Antonio Kast y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Y ahora, ya tiene definida la ubicación de su primer supermercado en Chile: Chicureo, Colina.
Según una consulta de pertinencia ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la firma buscará desarrollar un supermercado en la comuna de Colina, provincia de Chacabuco, específicamente en Carretera General San Martín Nueva.
La iniciativa considera una inversión de US$ 9,8 millones y contempla la ejecución de un supermercado emplazado en un lote de 3,3 hectáreas, al interior de un predio de mayor extensión que ya había sido evaluado ambientalmente y que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en febrero de este año.
En concreto, el proyecto considera una superficie total construida de 9.437,05 m2, con la habilitación de dos pisos sobre nivel. El primero estará destinado exclusivamente a la atención de público.
La presentación también detalla que el desarrollo contempla obras de urbanización asociadas a la habilitación del recinto, incluyendo proyectos de aguas lluvias, agua potable y aguas servidas.
Respecto de los plazos, el cronograma considera aproximadamente un año de ejecución desde la obtención del permiso ambiental correspondiente.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La gira tech del canciller Pérez Mackenna y de la ministra Lincolao: reuniones en Silicon Valley con Nvidia, Google y Apple
En el marco del programa Choose Chile, los secretarios de Estado se reunieron con grandes empresas tecnológicas para promover la inversión y la formación de capital humano en el país.
Paz Corp aumenta sus utilidades en el primer trimestre impulsada por menor deuda y fuerte alza en promesas
La inmobiliaria informó que los ingresos de actividades ordinarias cayeron frente a marzo de 2025 debido a un menor volumen de escrituración en Chile. Sin embargo, dijo, este efecto fue parcialmente compensado por un mejor desempeño de la operación en Perú.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete