PriceSmart elige Colina para su debut en el mercado chileno

La cadena estadounidense de supermercados ingresó una consulta de pertinencia ambiental para desarrollar un recinto de más de 9.400 m2 en Colina.

Hace un año, comenzó a tomar fuerza en el mercado el eventual aterrizaje de la estadounidense PriceSmart en Chile. Poco a poco, la firma fue inscribiendo marcas, armando su equipo local y explorando distintas ubicaciones para concretar su desembarco en el país.

Hace pocas semanas, la compañía oficializó su ingreso, en medio de reuniones con el Presidente José Antonio Kast y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Y ahora, ya tiene definida la ubicación de su primer supermercado en Chile: Chicureo, Colina.

Según una consulta de pertinencia ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la firma buscará desarrollar un supermercado en la comuna de Colina, provincia de Chacabuco, específicamente en Carretera General San Martín Nueva.

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La iniciativa considera una inversión de US$ 9,8 millones y contempla la ejecución de un supermercado emplazado en un lote de 3,3 hectáreas, al interior de un predio de mayor extensión que ya había sido evaluado ambientalmente y que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en febrero de este año.

En concreto, el proyecto considera una superficie total construida de 9.437,05 m2, con la habilitación de dos pisos sobre nivel. El primero estará destinado exclusivamente a la atención de público.

La presentación también detalla que el desarrollo contempla obras de urbanización asociadas a la habilitación del recinto, incluyendo proyectos de aguas lluvias, agua potable y aguas servidas.

Respecto de los plazos, el cronograma considera aproximadamente un año de ejecución desde la obtención del permiso ambiental correspondiente.