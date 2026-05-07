“Nos estamos preparando para un período volátil”: Falabella aterriza el impacto de la crisis de Medio Oriente

La firma reconoció mayores presiones en logística y cadenas de suministro, aunque aseguró sentirse preparada para enfrentar el contexto.

La guerra entre Estados Unidos e Irán, y el impacto global que ha generado el alza en los precios de los combustibles, no pasó desapercibida en el conference call que realizó Falabell la mañana de este jueves. De hecho, el tema fue abordado en más de una ocasión por analistas, quienes consultaron a la administración sobre los posibles efectos que podría tener este escenario sobre las operaciones del grupo.

En concreto, el gerente general de Falabella, Alejandro González, reconoció que a medida que la compañía entra al segundo trimestre esperan comenzar a observar los efectos de un entorno macroeconómico y geopolítico más desafiante.

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Frente a este escenario, explicó que la prioridad del grupo ha estado puesta en mantener una operación “eficiente y flexible”, junto con una gestión activa de inventarios, proveedores y costos específicos.

“Si bien el contexto actual sigue siendo exigente -y existe una mayor incertidumbre, particularmente en torno a costos logísticos, cadenas de suministro y condiciones financieras- creemos que, como grupo, estamos bien posicionados, respaldados por una estrategia clara y una sólida fortaleza financiera que nos ha permitido navegar este ciclo de manera efectiva hasta ahora”, afirmó el ejecutivo.

Y agregó que "nos estamos preparando para un período volátil. Y hasta ahora, nos sentimos confiados respecto a lo que viene para el resto del año”.

Por su parte, el gerente general de Falabella Retail, Francisco Irarrázaval, explicó que los costos logísticos de la firma “por supuesto están y seguirán afectados por los precios del combustible”, aunque matizó que el efecto no sería tan significativo; además de que han hemos logrado contener gran parte del impacto a través de negociaciones e iniciativas operacionales.

Asimismo, indicó que gran parte de la logística internacional y de los bienes importados opera bajo contratos de tarifa fija de largo plazo, lo que ayuda a amortiguar la volatilidad de corto plazo en los costos.

“Sin embargo, seguimos expuestos a las condiciones del mercado naviero y a las dinámicas de capacidad y precios ofrecidas por las compañías transportistas”, advirtió.

En esa línea, el ejecutivo agregó que la compañía continuará trabajando junto a sus socios logísticos y de transporte para contener los efectos del actual escenario internacional.

“Mirando hacia adelante, aunque todavía esperamos cierta presión a nivel local, creemos que nuestro modelo operativo y nuestro enfoque de abastecimiento nos entregan herramientas sólidas para seguir mitigando el impacto en el futuro”, concluyó Irarrázaval.