Propuestas de ajustes al proyecto misceláneo enfrentan visiones de reconocidos economistas y exautoridades en el Congreso

Desde las 15:30 horas y hasta entrada la noche, los parlamentarios escucharon las exposiciones de Mario Marcel, Alejandro Weber, Matías Acevedo, Andrea Repetto, Klaus Schmidt-Hebbel, Bettina Horst, Luis Eduardo Escobar, Nicolás Bohme y Diego Riquelme, entre otros especialistas.

Argumentos a favor y en contra, junto con una batería de propuestas para perfeccionar distintos aspectos del proyecto de reconstrucción y reactivación económica del Gobierno, marcaron este miércoles la sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Desde las 15:30 horas y hasta entrada la noche, los parlamentarios escucharon las exposiciones de reconocidos economistas y exautoridades, entre ellos el exministro de Hacienda Mario Marcel; el exsubsecretario de la misma cartera Alejandro Weber; y el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo.

A ellos se sumaron Andrea Repetto, Bettina Horst, Luis Eduardo Escobar, Nicolás Bohme y Diego Riquelme, entre otros especialistas.Cada uno presentó sus diagnósticos, reparos y sugerencias respecto de la iniciativa impulsada por la administración de José Antonio Kast.