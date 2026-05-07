Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Propuestas de ajustes al proyecto misceláneo enfrentan visiones de reconocidos economistas y exautoridades en el Congreso

Desde las 15:30 horas y hasta entrada la noche, los parlamentarios escucharon las exposiciones de Mario Marcel, Alejandro Weber, Matías Acevedo, Andrea Repetto, Klaus Schmidt-Hebbel, Bettina Horst, Luis Eduardo Escobar, Nicolás Bohme y Diego Riquelme, entre otros especialistas.

Por: A. Santillán, C. León, R. Carrasco y J. Vásquez

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Congreso gobierno Macroeconomía Economistas
<p>Fotos: Aton</p>

Fotos: Aton

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Minvu caduca todos los contratos de constructora española y cobrará boletas de garantía tras abandono de obras en cuatro regiones
2
Mercados

Caso Sartor: Toesca amplía querella contra socios y exdirectivos de AGF por financiamiento a proyecto inmobiliario en Miami
3
Mercados

Fernando Massú, presidente de Banco BTG Pactual Chile: “Hay que descartar la idea de que si aumentamos impuestos necesariamente vamos a recaudar más”
4
Opinión

Contribuciones de bienes raíces de adultos mayores: elementos para el debate
5
Empresas

Arauco profundiza pérdidas y disminuye ingresos en el primer trimestre
6
Economía y Política

Vuelco en acuerdo del PDG: diputados anuncian rechazo al proyecto de reactivación del gobierno
7
Mercados

IPSA sube 2,3% al cierre con impulso de Latam y Falabella, que se disparan tras buenos resultados en medio de posible acuerdo de paz en Medio Oriente
8
Economía y Política

Algo de alivio al bolsillo: tras histórica alza de marzo, el diésel bajará $ 47 esta semana
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete