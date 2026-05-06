Cenco Malls aumenta en 54,3% sus utilidades aunque reporta baja en ventas de locatarios

El buen resultado del trimestre se explica por una mayor valorización de los activos de la compañía y un mejor desempeño operacional.

En un entorno global desafiante, nuestro negocio de centros comerciales mostró resiliencia, con crecimiento en visitas en los tres países donde operamos, reflejando la solidez de nuestros activos y nuestra atractiva propuesta comercial”. Esas fueron las palabras con las que Sebastián Bellocchio, CEO Cenco Malls, describió el desempeño del primer trimestre de la firma parte del holding Cencosud.

La compañía reportó un aumento del 54,3% en utilidades, alcanzando los $ 93.279 millones. Entre los motivos, Cenco Malls detalló que fue producto de “a una mejora en la valorización de los activos de la compañía, un mejor desempeño operacional y una favorable evolución del resultado no operacional del trimestre”.

En cuanto a ingresos, este primer trimestre la desarrolladora y operadora de 41 centros comerciales con presencia en Chile, Perú y Colombia alcanzó los $ 94.592 millones, cifra 4,8% mayor a la registrada en 2025. Esto, argumentaron, fue impulsado por el crecimiento de arriendos fijo, “respaldado principalmente por la incorporación y comercialización de superficies entregadas durante el último año en los tres países donde opera la compañía, junto con una mayor ocupación de oficinas en la Gran Torre Costanera”.

Los arriendos variables, no obstante, mostraron una menor contribución producto de “menor gasto de turistas extranjeros y una alta base de comparación en Chile”.

El Ebitda, por otro lado, llegó a los $ 84.367 millones, cifra un 3,7% mayor respecto al mismo periodo en 2025.

Sobre su nivel operacional, Cenco Malls afirmó que durante este primer trimestre las visitas a sus centros comerciales crecieron en un 5,1%, alcanzando 34,9 millones de personas. Las ventas de locatarios, sin embargo, registraron una baja del 2,6% ($ 1.165.814 millones), “explicadas principalmente por una menor actividad turística en Chile y una alta base de comparación”.