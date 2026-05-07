Paz Corp aumenta sus utilidades en el primer trimestre impulsada por menor deuda y fuerte alza en promesas
La inmobiliaria informó que los ingresos de actividades ordinarias cayeron frente a marzo de 2025 debido a un menor volumen de escrituración en Chile. Sin embargo, dijo, este efecto fue parcialmente compensado por un mejor desempeño de la operación en Perú.
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Paz Corp reportó utilidades por $ 2.322 millones durante el primer trimestre de 2026, cifra que supera los $ 2.131 millones obtenidos en igual período del año anterior, impulsada principalmente por una mejora en el desempeño no operacional y una reducción de costos financieros.
La inmobiliaria informó que los ingresos de actividades ordinarias alcanzaron los $ 30.925 millones, lo que representa una caída de 19,8% respecto a marzo de 2025, debido principalmente a un menor volumen de escrituración en Chile. Sin embargo, este efecto fue parcialmente compensado por un mejor desempeño de la operación en Perú.
En términos comerciales, las escrituras acumuladas llegaron a UF 1.106, lo que implica una disminución de 14,4% frente al primer trimestre del año pasado. Según explicó la compañía, esto se debe a que en Chile no hubo inicio de escrituración de nuevos proyectos durante el período.
Por otro lado, las promesas de compraventa mostraron un fuerte dinamismo, alcanzando UF 1.573, equivalente a un crecimiento de 47,7% en comparación con el mismo trimestre de 2025.
El gerente general de Paz Corp, Ariel Magendzo, destacó que “durante el primer trimestre logramos mejorar nuestros resultados, pese a un menor volumen de escrituración en Chile. A la vez, alcanzamos un sólido crecimiento en promesas, lo que refleja una demanda activa y una buena base para los próximos trimestres”.
El ejecutivo atribuyó estos resultados a una gestión enfocada en eficiencia operacional, control de costos y disciplina financiera, además del positivo desempeño observado en Perú.
La compañía también informó un fortalecimiento de su posición financiera, con una reducción de $ 14.847 millones en sus pasivos financieros, equivalente a 4,1%, producto de la amortización de deuda asociada a proyectos en etapa de escrituración. Asimismo, el leverage financiero disminuyó desde 1,41 veces a 1,35 veces.
“Las señales del mercado nos permiten mantener un moderado optimismo, con resultados alineados a nuestras proyecciones”, sostuvo Magendzo, agregando que la firma continuará enfocada en ejecutar sus proyectos “con rigurosidad y eficiencia”.
A marzo de 2026, Paz Corp mantiene un portafolio de 36 proyectos inmobiliarios, distribuidos entre 21 en Chile y 15 en Perú.
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