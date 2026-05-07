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Paz Corp aumenta sus utilidades en el primer trimestre impulsada por menor deuda y fuerte alza en promesas

La inmobiliaria informó que los ingresos de actividades ordinarias cayeron frente a marzo de 2025 debido a un menor volumen de escrituración en Chile. Sin embargo, dijo, este efecto fue parcialmente compensado por un mejor desempeño de la operación en Perú.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 12:20 hrs.

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<p>Paz Corp aumenta sus utilidades en el primer trimestre impulsada por menor deuda y fuerte alza en promesas</p>

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