En una tensa sesión, la comisión de Hacienda de la Cámara aprueba la idea de legislar del proyecto de reactivación económica

Pasadas las 15 horas de este jueves y luego de una polémica y extensa sesión de seis horas, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto de reconstrucción y reactivación del gobierno, con lo que supera su primera valla legislativa a menos de un mes de su ingreso a discusión parlamentaria, el pasado 22 de abril.

El texto, que ahora será discutido en particular por la instancia legislativa para luego pasar a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente de la Cámara, fue visado por ocho votos a favor (todos de parlamentarios oficialistas), cuatro en contra (todos de la oposición, incluida la DC Priscilla Castillo) y una abstención (de la diputada del PDG, Zandra Parisi).

Esta última señal es relevante, dado que la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente están actualmente en conversaciones para llegar a un acuerdo con La Moneda para así viabilizar la discusión posterior del proyecto, que aún debe pasar por el trámite en particular en Hacienda, luego Medio Ambiente y Trabajo y también la Sala de la Cámara Baja.

El cronograma establecido por la comisión fija que el próximo lunes 11 de mayo al mediodía vence el plazo para ingresar indicaciones al proyecto, para luego ser votado en particular desde el martes 12 de mayo.

Se espera que antes del feriado del 21 de mayo logre ser despachado por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente para ser sometido a discusión de la Sala de la Corporación.

Los ejes

Entre los principales cambios que contempla el proyecto, destaca la fuerte rebaja del impuesto corporativo, desde un 27% a un 23% hacia el 2030; la reintegración del sistema de renta entre los gravámenes empresariales y los de sus socios; la creación de un estatuto de invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos desde US$ 50 millones; un crédito tributario para incentivar la retención de trabajadores; la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en operaciones bursátiles; y la suspensión por un año de la aplicación del IVA a la vivienda.

También, siguiendo con lo tributario, se contempla la ampliación del beneficio DFL-2 desde la tercera vivienda, pero con un tope de 90 metros cuadrados; la eliminación de contribuciones para la vivienda principal de mayores de 65 años; la eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence); y ventanas transitorias para aumentar la recaudación tributaria, como una declaración y repatriación de activos en el exterior y un impuesto sustitutivo a saldos en registros de utilidades pendientes de tributación, por solo mencionar algunos.

También el proyecto considera una serie de modificaciones a la normativa medioambiental y la inyección de US$ 400 millones al Fondo de Emergencia Transitorio para la reconstrucción de Valparaíso, Ñuble y Biobío, zonas afectadas por incendios en los últimos dos años.

Sesión a gritos

La votación estuvo precedida por una tensa discusión entre los parlamentarios y el Ejecutivo, representado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, en medio de las observaciones levantadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) por los riesgos fiscales de la iniciativa.

Junto con valorar el foco del proyecto en aumentar el crecimiento económico y hacer más eficiente el gasto público -incluidos recortes de gasto por casi US$ 2.000 millones ejecutados en lo que va del año-, el CFA apuntó a nueve riesgos el pasado martes ante la comisión.

Entre los de efecto directo, mencionó que el costo de la rebaja de la tasa de Impuesto de Primera Categoría “no es compensado” por el mayor crecimiento que genera la medida; también apuntó al “alto costo fiscal” del crédito tributario al empleo y el riesgo de consistencia con otras estimaciones; además del “riesgo de un mayor costo fiscal” de la exención transitoria del IVA a viviendas nuevas; una posible “mayor presión fiscal permanente” por la compensación al Fondo Común Municipal (FCM); un posible menor ahorro fiscal y costo no contemplado de las medidas de probidad por licencias médicas; una materialización de ahorro fiscal “no garantizada” por el aumento de cupos por incentivo al retiro; una potencial menor recaudación a la esperada en las sanciones al contrabando de tabaco; que no exista una cláusula de gasto máximo en el mecanismo de restitución por anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA); y la reiteración de medidas transitorias de regularización o anticipo del pago de impuestos, como la ventana de repatriación de capitales e impuestos sustitutivos, que pueden “debilitar” el cumplimiento tributario y afectar la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el mediano plazo.

Y entre los riesgos de carácter indirecto, los consejeros detallaron la “incertidumbre” de los impactos en el crecimiento del proyecto, y también la incerteza del traspaso del mayor crecimiento a ingresos fiscales futuros.

De hecho, Gómez expuso en la jornada para hacerse cargo de las nueve alertas levantadas por el CFA. Sin embargo, en su presentación explicó que el Ejecutivo tiene discrepancias con esas observaciones, por lo que no hubo un compromiso explícito a acogerlas.

De hecho, cerca de las 14:10 se generó un quiebre en la sesión, luego de que el diputado y presidente del grupo parlamentario, Agustín Romero (Partido Republicano) informara que a las 14:15 se sometería a votación el texto, lo que generó la molestia de varios legisladores de oposición, insatisfechos por la presentación del director de Presupuestos.

Por ejemplo, el PS Daniel Manouchehri -que no es parte de la comisión- trató de interrumpir a gritos el inicio de la votación, interpelando a Romero y Quiroz. "¿A qué le tiene miedo el señor Quiroz? ¿Es este el régimen autoritario que quiere imponer el Presidente Kast?", lanzó el diputado.

Su par del FA, Jorge Brito, hizo insistentes llamados a votar solo una vez que se contara con un nuevo informe financiero que acogiera las recomendaciones del CFA. Lo que fue compartido por sus colegas Boris Barrera (PC) y Carlos Bianchi (independiente). Sin embargo, los reclamos -en algunos casos, a viva voz- no fueron suficientes y el texto fue votado pasadas las 15 horas, luego de que cada uno de los 13 diputados integrantes tuviera la oportunidad de fundamentar su voto por hasta tres minutos.

Quiroz valora avance

Tras la polémica sesión, el ministro Quiroz valoró el primer avance del proyecto en su trámite legislativo.

"Es un muy buen punto de partida. Es una mayoría muy sólida que esperamos que se vaya ampliando en el transcurso de la discusión de este proyecto, a medida que vamos viendo ya los artículos en detalle, pero son un excelente punto de partida. Es un gran mensaje para los chilenos y chilenas. Es un mensaje de esperanza, de que avancemos rápido con este proyecto y devolvamos pronto a Chile la esperanza en el progreso", manifestó.

El ministro de Hacienda también abordó algunas aclaraciones que realizó la Dirección de Presupuestos (Dipres) al informe financiero de la iniciativa, ante las observaciones levantadas por el CFA: "Lo más importante es la coincidencia maciza entre el Consejo Fiscal Autónomo y nuestro planteamiento de que las medidas que están acá permiten crecimiento, que el crecimiento hay que considerarlo en los cálculos y sencillamente las observaciones de detalle que se hicieron fueron contestadas hoy día por la Dirección de Presupuesto en esta comisión".

El secretario de Estado también abordó la abstención de la diputada Parisi en la votación de la idea de legislar, en momentos en que el ministro justamente se reunió este jueves con su hermano, el excandidato presidencial Franco Parisi: "Estamos en excelentes conversaciones con el Partido de la Gente. Tuvo una excelente reunión hoy día con el señor Parisi y en función de esas conversaciones, que esperamos que sigan avanzando el fin de semana, es absolutamente coherente y natural que la diputada Parisi se haya abstenido porque es una señal de que estamos conversando y que vamos a terminar muy bien".