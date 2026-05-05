Economistas analizan medidas para compensar el efecto de la rebaja tributaria que propone Kast y vuelve al debate la efectividad de impuesto al patrimonio

En el marco de un seminario organizado por la Escuela de Gobierno UC, el International Tax Observatory y la Fundación Friedrich Ebert, contrastaron posturas los economistas Mario Marcel, Cecilia Cifuentes, Soledad Hormazábal, y Rafael Carranza.

El seminario “Progresividad fiscal y altos patrimonios: evidencia internacional y dilemas para Chile”, organizado por la Escuela de Gobierno UC, el International Tax Observatory (ITO), y la Fundación Friedrich Ebert reunió a expertos tributarios y autoridades con el objetivo de debatir la efectividad de este mecanismo, justo en medio de la discusión del proyecto de reconstrucción y reactivación impulsado por el Ejecutivo que contempla fuertes rebajas de impuests.

El evento se inició con la presentación del Informe del International Tax Observatory, a cargo del coordinador del reporte, Vicente Silva, que puso sobre la mesa la propuesta de una tributación mínima a los individuos de alto patrimonio en América Latina y el Caribe. Se trata de un impuesto mínimo sobre la riqueza del 2% para personas con fortunas por sobre los US$ 100 millones, la cual se presentó con una estimación de potencial recaudación para el caso de Chile de 1% del PIB. Y si el impuesto se subiera a 3%, alcanzaría el 1,5% del PIB de recaudación.

Luego comenzó el debate en que tomaron la palabra el exministro de Hacienda, Mario Marcel; la directora de Evidencia de Pivotes, Soledad Hormazábal; la directora del Centro de Estudios Financieros (CEF) del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes; y el profesor de la Escuela de Gobierno UC, Rafael Carranza.

El pecado original

Marcel partió su intervención señalando que “cómo discutir esto (la progresividad del sistema tributario) cuando tenemos un proyecto (del Ejecutivo) que hace lo contrario” al aumentar las desigualdades y “eleva más que reduce el balance fiscal”. Agregó que “esta discusión es relevante, porque tenemos que preocuparnos por el crecimiento, pero también por la redistribución” de los ingresos.

Planteó que en Chile “en términos de tributación a la renta creo que tenemos un pecado original, de los año 80, la mezcla y confusión de renta corporativa con renta personal. Esa fue la base de los problemas de la reforma del 2014, de la que no soy un hincha”.

El también expresidente del Banco Central recordó el fallido intento de reforma tributaria que encabezó en 2022 y la de impulsar un impuesto al patrimonio, incluso sostuvo que “los empresarios odiaban este impuesto no por tener que pagar más, sino porque se iba a indagar en sus datos. La idea de que alguien se inmiscuye o ve cómo se administran sus negocios es muy insoportable para contribuyentes de alto patrimonio en Chile”.

Pero precisó que lo que se plantea en el documento del ITO es algo distinto: “Un impuesto que actúa por defecto, eso es interesante, eso no lo hemos visto en Chile. Se ha planteado en Estados Unidos para fijar límites mínimos y máximos para ciertas combinaciones de impuestos. Pero los problemas de valoración de activos siguen presentes, como activos financieros y participación en sociedades”.

Salida de millonarios

Soledad Hormazábal apuntó a las experiencias de otros países, señalando que “en Noruega se aumentó el impuesto al patrimonio y hubo salida masiva de millonarios. El informe cita un caso de Dinamarca, donde la movilidad fue menor, pero hay evidencia en Suiza donde sí hubo movilización de los millonarios y reorganización de su patrimonio”, y sumó que en Francia las grandes fortunas abandonaron el país cuando se les estableció un nuevo impuesto al patrimonio.

Cecilia Cifuentes fue enfática sobre gravar los altos patrimonios: “Tengo diferencias de fondo y de forma con la propuesta”. Planteó que “esto hay que mirarlo con más detalle, pensando un poco en este objetivo del bien común, porque de alguna manera esta mirada tiene de trasfondo que un peso en el Estado vale infinitamente más veces que un peso dentro de la actividad productiva privada”.

Cifuentes sumó que “comparto con Mario Marcel la dificultad de medir correctamente el patrimonio, porque además cuando uno grava, y suele gravarse y ser más fácil de medir, el patrimonio productivo porque tiene un valor de mercado. Entonces, yo podría agregar a que la gente se empieza a comprar cuadros de Picasso porque eso no me los van a medir”.

Rafael Carranza defendió la posibilidad de avanzar en un impuesto al patrimonio y los datos que entrega el informe, ya que le pone números al desafío de la corregir la progresividad ausente en el sistema impositivo chileno. Además, que se propone un instrumento distinto, que es un piso mínimo de tributación efectiva, como existe en España, donde la recomendación va por integrar ingreso y patrimonio.

Propuestas al proyecto de reactivación

En el marco del debate -que fue moderado por Diario Financiero- también se abordó la forma de mejorar el proyecto de reconstrucción y reactivación que discute la Cámara de Diputados.

Al respecto Marcel indicó que “lo primero que haría sería eliminar todas las medidas transitorias, porque son una fuente de elusión futura” y explicó “si pensamos, por ejemplo, que hay una tasa sustitutiva a las utilidades distribuidas en exceso, utilidades que no deberían haberse distribuido por parte de las empresas, y en lugar de aplicarle el alza que corresponde le vas a aplicar un 10%, o sea, vamos a perdonar que se haya infringido la lógica del sistema tributario”.

Agregó “en el tema de la tasa rebajada a las donaciones entre integrantes de una familia, no solamente estamos erosionando la recaudación futura en la misma proporción, la estamos erosionando más que proporcionalmente, porque entre otras cosas, toda la ganancia de capital que se habría producido entre el momento que se hace la donación y cuando se habría entregado la herencia, todo eso queda sin grabarse”.

Enfatizó que “si sumamos todas esas medidas transitorias son equivalentes al beneficio de suspensión del IVA de la construcción durante un año, entonces, no ayudan a financiar el cuerpo central del proyecto, que es la rebaja del impuesto de Primera Categoría, y ¿qué es lo que haría yo con el resto? Seguiría los consejos del Fondo Monetario Internacional”.

En tanto, Cifuentes comentó que “ha sido un enorme error todos los impuestos sustitutivos al FUT que se han puesto en el gobierno de Bachelet II, de Piñera II y el gobierno de Boric. Es deuda fiscal cara, porque adelanto ingresos a un costo tributario bien alto y ahora lamentablemente un cuarto gobierno cae en este error”.

Señaló que “no estoy a favor de eliminar las contribuciones, se pueden corregir los problemas que tienen respecto a gente que no puede pagar. Creo que hay que racionalizar mucho mejor los avalúos, que no sea en esto absurdo de dos casas iguales con avalúos distintos”.

Valoró la rebaja del impuesto de Primera Categoría y la reintegración y dijo que se puede lograr mucho más en el combate a la evasión, subir el impuesto al diésel, regularizar el tema de las apuestas ilegales, que generarían US$ 400 millones de mayor recaudación; y fiscalizar la correcta aplicación del impuesto al tabaco. “El ministro de Hacienda me parece que fue valiente en eliminar la franquicia Sence y ojalá hubiera usado esa valentía para eliminar la renta presunta”, acotó.

Para, Carranza lo primero es saber si en la reforma en discusión “se va a buscar o no compensar la menor recaudación, si está abierto el gobierno a esa posibilidad” y agregó que “está en la caja de herramientas de la política tributaria para discutir el impuesto de patrimonio. Obviamente habría que tener cuidado y reconocer los problemas del pasado, como la valoración de activos”.

Explicó que en términos de recaudación y el impacto en la economía “hay ganadores y hay perdedores y hay que reconocerlo. Es parte de un debate informado. Entonces, el impuesto al diésel va a tener consecuencias distributivsa, por ejemplo y va a ser tremendamente impopular”.

Y agregó que también “uno puede pensar -por ejemplo- en una propuesta más bien regresiva en expandir el IVA y ampliar la base del impuesto de la renta, pero también eso termina dañando un poco la moral tributaria y yo creo que ahí lo importante también es pensar en compensaciones y cómo percibe la gente que está recibiendo algo cuando se amplía la base”.

Consolidación fiscal

En el caso de Soledad Hormazábal, manifestó que el proyecto ley que está actualmente en discusión lo considera bueno “en el sentido de que es necesario hacer algo en este país para revitalizar el crecimiento económico. Creo que todo el tema de permisología va en buena línea, el tema de la rebaja del impuesto corporativo también y la reintegración también me parece necesario y, por lo mismo, creo que es fundamental que haya una consolidación fiscal, sea actual o puede ser posterior, pero con una secuencia creíble”.

Lo anterior “en el sentido de que si los agentes perciben que esto no va a estar financiado, el objetivo final puede no alcanzarse. En el fondo anticipando futuros mayores impuestos o una subida del riesgo soberano. Entonces, creo que el riesgo de que esto se revierta es muy alto y en definitiva es un proyecto que necesitamos y hay que hay que garantizar que se mantenga en el tiempo”.

Remató con que “las contribuciones son un impuesto al patrimonio, pero llevan 5.000 años de existencia, porque las casas no se pueden llevar a ninguna parte a diferencia del capital y se pueden valorizar también”.