Bancos acumulan ganancias por US$ 523 millones en marzo y colocaciones vuelven a crecer tras meses de contracción

Según el informe de desempeño de la CMF, el repunte de los créditos estuvo impulsado por la cartera comercial.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó este miércoles el informe de desempeño del sistema bancario al cierre de marzo de 2026, donde la banca registró utilidades por $ 486.972 millones (unos US$ 523 millones), lo que representó una caída de 14,7% respecto de igual periodo de 2025, cuando alcanzaron $ 570.911 millones.

Según explicó el regulador, este resultado se debió principalmente a un menor resultado financiero neto y a un mayor gasto por impuestos, lo que contrarrestó el efecto de menores gastos operacionales.

En términos mensuales, las utilidades mostraron un repunte de 18,87% real respecto de febrero. “Esta variación fue explicada, principalmente, por un mayor margen de intereses y reajustes, junto con menores gastos por pérdidas crediticias”, señaló la CMF.

En términos de actividad, las colocaciones del sistema bancario comenzaron a mostrar señales de recuperación. Medidas a costo amortizado -que representan prácticamente la totalidad de la cartera- crecieron 1,48% real en 12 meses, revirtiendo las caídas observadas tanto en febrero de este año (1,16%) como en marzo de 2025 (2,23%).

Actividad por carteras

De acuerdo con la CMF, el desempeño estuvo marcado por una mejora en la cartera comercial, que volvió a terreno positivo con un alza de 0,47% anual, impulsada por los préstamos otorgados en el país, los que concentran cerca del 60,7% de este segmento.

Por su parte, los créditos de consumo continuaron liderando la expansión, con un crecimiento de 5,05% en doce meses, acelerándose respecto al alza de 3,52% de febrero. Este resultado fue impulsado principalmente por el mayor uso de tarjetas de crédito, producto que representa el 43,9% de esta cartera.

En tanto, la cartera de vivienda anotó un crecimiento de 1,90% interanual, cifra superior tanto al mes previo como a la registrada un año atrás.

En cuanto a los indicadores de riesgo de crédito, estos mostraron una mejora respecto del mes anterior. El índice de provisiones disminuyó a 2,57%, la morosidad de 90 días o más bajó a 2,38% y la cartera deteriorada se redujo a 6,04%. En paralelo, la cobertura de provisiones alcanzó 108,94%, aumentando en comparación con febrero.

En la comparación anual, la mayoría de los indicadores registró descensos, con excepción de la morosidad de 90 días o más, que aumentó.