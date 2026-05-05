Andrés Fuenzalida deja la gerencia general de Copefrut tras 11 años al mando de una de las principales exportadores de fruta del país

El ejecutivo pasará ahora a oucpar un puesto en el directorio de la compañía. En su reemplazo asumirá el hasta ahora gerente de operaciones, el agrónomo de la Pontificia Universidad Católica, Manuel Ibáñez.

Copefrut, una de las principales empresas exportadoras de fruta de Chile, anunció este martes la salida de Andrés Fuenzalida de la gerencia general, puesto que ocupó durante 11 años. En su reemplazo asumirá el hasta ahora gerente de operaciones, el agrónomo de la Pontificia Universidad Católica, Manuel Ibáñez.

Fuenzalida, quien durante su período debió liderar a la compañía a través de un escenario de alta complejidad, donde la exportación frutícola debió adaptarse a mercados más competitivos, consumidores más exigentes y cadenas logísticas cada vez más tensionadas, pasará a asumir un puesto en el directorio.

Fin de una era

Desde la empresa destacaron que la salida del ejecutivo de la gerencia general marca el cierre de una etapa, profundamente ligada a la evolución reciente de la fruticultura nacional. “Su salida no solo representa un cambio en la estructura de la compañía, sino también el fin de un período en que la industria enfrentó transformaciones estructurales, desde el crecimiento explosivo de ciertas especies hasta mayores exigencias en calidad, logística y sostenibilidad”.

A través de un comunicado, Copefrut destacó que la gestión de Fuenzalida estuvo enfocada en fortalecer la estructura interna de la compañía, consolidar su base de productores y mantener la competitividad en destinos estratégicos como Estados Unidos, Europa y Asia.

El propio ejecutivo sintetizó su período señalando que “si miro lo que Copefrut ha construido en estos 11 años, creo que una parte muy importante tiene que ver con hacer equipo”. En ese contexto, recalcó la importancia de la calidad como eje del negocio, señalando que el mercado internacional “paga muy caro, pero por una fruta muy buena”, reflejando el nivel de exigencia de los destinos premium.

Copefrut, con más de siete décadas de historia y origen cooperativo, trabaja hoy con cientos de productores y exporta especies clave como manzanas, cerezas, kiwis y carozos, posicionándose como un actor relevante en la oferta frutícola chilena.