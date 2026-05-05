Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Maule Empresas
Empresas

Andrés Fuenzalida deja la gerencia general de Copefrut tras 11 años al mando de una de las principales exportadores de fruta del país

El ejecutivo pasará ahora a oucpar un puesto en el directorio de la compañía. En su reemplazo asumirá el hasta ahora gerente de operaciones, el agrónomo de la Pontificia Universidad Católica, Manuel Ibáñez.

Por: DF Regiones

Publicado: Martes 5 de mayo de 2026 a las 11:45 hrs.

Ejecutivos Cambios de administración exportaciones frutas Alimentos
<p>Andrés Fuenzalida deja la gerencia general de Copefrut tras 11 años al mando de una de las principales exportadores de fruta del país</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Autoridad ambiental aprueba la mayor desaladora del país por US$ 5.000 millones en la Región de Antofagasta
2
Economía y Política

SII entra al debate por la ley de reactivación y destaca la baja de tasa corporativa y la ventana para repatriar capitales
3
Regiones

Vivienda se apronta a caducar contratos de constructora española por obras abandonadas en Biobío y estudia más casos en O'Higgins, Ñuble y norte del país
4
Mercados

Fernando Massú, presidente de Banco BTG Pactual Chile: “Hay que descartar la idea de que si aumentamos impuestos necesariamente vamos a recaudar más”
5
Mercados

Renato Peñafiel y otros exdirectores de Security se incorporan a la propiedad del banco español A&G, donde participan los Lería Luksic y Rafael Nadal
6
Empresas

Juan Hurtado Vicuña tiene reemplazo: Entel oficializa a Luis Felipe Gazitúa como nuevo presidente
7
Empresas

¿Litio desde descartes mineros?: Contraloría da luz verde a inédito proyecto de Quiborax para extraer el mineral desde ripios
8
Empresas

Matriz de Salcobrand y Preunic acuerda la compra de la red de ópticas Rotter & Krauss
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete