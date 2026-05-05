Andrés Fuenzalida deja la gerencia general de Copefrut tras 11 años al mando de una de las principales exportadores de fruta del país
El ejecutivo pasará ahora a oucpar un puesto en el directorio de la compañía. En su reemplazo asumirá el hasta ahora gerente de operaciones, el agrónomo de la Pontificia Universidad Católica, Manuel Ibáñez.
Noticias destacadas
Copefrut, una de las principales empresas exportadoras de fruta de Chile, anunció este martes la salida de Andrés Fuenzalida de la gerencia general, puesto que ocupó durante 11 años. En su reemplazo asumirá el hasta ahora gerente de operaciones, el agrónomo de la Pontificia Universidad Católica, Manuel Ibáñez.
Fuenzalida, quien durante su período debió liderar a la compañía a través de un escenario de alta complejidad, donde la exportación frutícola debió adaptarse a mercados más competitivos, consumidores más exigentes y cadenas logísticas cada vez más tensionadas, pasará a asumir un puesto en el directorio.
Fin de una era
Desde la empresa destacaron que la salida del ejecutivo de la gerencia general marca el cierre de una etapa, profundamente ligada a la evolución reciente de la fruticultura nacional. “Su salida no solo representa un cambio en la estructura de la compañía, sino también el fin de un período en que la industria enfrentó transformaciones estructurales, desde el crecimiento explosivo de ciertas especies hasta mayores exigencias en calidad, logística y sostenibilidad”.
A través de un comunicado, Copefrut destacó que la gestión de Fuenzalida estuvo enfocada en fortalecer la estructura interna de la compañía, consolidar su base de productores y mantener la competitividad en destinos estratégicos como Estados Unidos, Europa y Asia.
El propio ejecutivo sintetizó su período señalando que “si miro lo que Copefrut ha construido en estos 11 años, creo que una parte muy importante tiene que ver con hacer equipo”. En ese contexto, recalcó la importancia de la calidad como eje del negocio, señalando que el mercado internacional “paga muy caro, pero por una fruta muy buena”, reflejando el nivel de exigencia de los destinos premium.
Copefrut, con más de siete décadas de historia y origen cooperativo, trabaja hoy con cientos de productores y exporta especies clave como manzanas, cerezas, kiwis y carozos, posicionándose como un actor relevante en la oferta frutícola chilena.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Filial de Echeverría Izquierdo se asocia con una de las firmas de ingeniería más antiguas de EEUU para proyectos mineros y de infraestructura en Chile
El brazo chileno de Bechtel trabajará con Echeverría Izquierdo Montajes Industriales S.A. (Eimisa) "para apoyar la ejecución de proyectos selectos de minería e infraestructuras a gran escala en Chile y en toda Sudamérica",
Gestor de carta de investigadores explica el impacto de descontinuar instrumentos clave de ciencia y formación doctoral
Entre los firmantes, casi un tercio corresponde a disciplinas STEM y el resto al ámbito de las ciencias sociales y humanidades. El grupo buscará reunirse con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete