IPSA abre al alza y recupera los 11.000 puntos tras noticias de que Irán retomaría negociaciones de paz con EEUU

El selectivo local avanzaba 1%. En Wall Street, el Nasdaq subía 0,7% y el S&P 500 ganaba 0,3%, mientras las acciones de Intel se disparaban y propiciaban un rally del sector tecnológico, tras los buenos resultados de la compañía.

Tras días de pérdidas, la Bolsa de Santiago daba la revancha en los primeros negocios de este viernes, pues hay un dejo de optimismo en el mercado por reportes que apuntan al regreso de la diplomacia entre Estados Unidos e Irán.

El S&P IPSA subía 1% a 11.101,53 puntos, después de cerrar este jueves a la baja por quinta sesión consecutiva. Cencosud (2,4%), SQM-B (2,5%) y Falabella (1,4%) daban el mayor soporte al índice de 30 acciones chilenas.

En Wall Street, el Nasdaq subía 0,7% y el S&P 500 ganaba 0,3%, aunque el Dow Jones bajaba 0,3%. Las acciones de Intel (27%) se disparaban y propiciaban un rally del sector tecnológico, tras los buenos resultados de la compañía. Los índices de Europa tenían caídas moderadas, mientras que en Asia destacó el buen desempeño del Nikkei japonés.

Se espera que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, viaje más tarde este viernes a Islamabad, según fuentes del Gobierno de Pakistán. Araghchi arribará con una "delegación pequeña" para participar de una "segunda ronda de conversaciones de paz en Islamabad", dijo al Financial Times un funcionario pakistaní.

Los futuros del petróleo Brent borraron sus alzas y se estabilizaban en niveles de US$ 105 por barril tras conocerse estas novedades, mientras que un indicador del dólar global se fue para abajo.

Teherán y Washington han estado enfrascados en una lucha por el control del estrecho de Ormuz en esta nueva fase de la guerra que comenzó a finales de febrero. El bloqueo de este pasaje clave para el suministro energético sigue generando alertas sobre las graves consecuencias para la economía global en caso de que persista.

Las negociaciones diplomáticas se encontraban en un punto muerto, y no cayó bien el trascendido de la tarde de este jueves señalando que el líder del parlamento iraní renunció a su rol como principal negociador por injerencia de la Guardia Revolucionaria, noticia que aportó una muestra de la pugna entre facciones del régimen persa.