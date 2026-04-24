Cenco Malls sale al mercado local y recauda más de US$ 110 millones con bono a largo plazo para financiar su plan de inversiones

El operador de centros comerciales está trabajando en diversas iniciativas dentro de Cenco Costanera, Cenco Alto Las Condes y Cenco Florida. También avanza en las obras de Cenco Temuco y Cenco Rancagua, y contempla cuatro proyectos greenfield.

El brazo inmobiliario de los Paulmann salió este viernes a ofrecer uno de los pocos bonos triple A que existen en el mercado chileno, dedicado a cumplir con el plan de inversiones de la compañía.

Cenco Malls vendió esta mañana el título "BCSSA-H" por valor de UF 2,5 millones (unos US$ 110 millones) y vencimiento en 2056, a través de un remate holandés gestionado por Banchile, Itaú y Santander.

La tasa de colocación fue de 3,08%, lo que representa sólo 65 puntos base de spread frente al bono soberano de referencia. Y es que la deuda ostenta calificaciones "AAA" otorgadas por Feller Rate y Humphreys, algo escaso en el mundo corporativo no bancario. El bono es tipo bullet, vale decir, recién al vencimiento devolverá el capital prestado.

Empresas líderes en sus respectivos sectores han salido este año al mercado de capitales chileno, incluyendo su matriz, Cencosud, en un entorno de menores tasas de interés en UF por la demanda de refugio que desató la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Construir, expandir, optimizar

Los capitales de la nueva deuda se destinarán a "financiamiento del plan de inversiones de la sociedad y/o sus filiales y/o otros fines corporativos de la sociedad", informó Cenco Malls en la presentación de su roadshow a potenciales inversionistas.

La estrategia corporativa de la compañía pone especial énfasis en la optimización y reconfiguración de su portafolio activos, junto con la expansión del portafolio a través de proyectos brownfield (ya existentes) y greenfield (desde cero).

Así, el operador destacó en su roadshow que está trabajando en diversas iniciativas dentro de sus conocidos espacios Cenco Costanera, Cenco Alto Las Condes y Cenco Florida. Estas incluyen la construcción de parqués Auto City, una nueva galería retail y el Parque Cenco Florida.

Cenco Malls busca "fortalecer la oferta gastronómicas, el mix comercial y la experiencia del visitante", así como "reconvertir espacios para aumentar la productividad del activo", de acuerdo con la presentación.

También está avanzando en las obras de Cenco Temuco y Cenco Rancagua, que implican una expansión de 58.700 metros cuadrados en superficie bruta arrendable (GLA, sigla en inglés). A esto se suman los malls Cenco La Molina en Perú y Cenco Limonar en Colombia, ya entregados, y que abarcarían 34 mil metros cuadrados de GLA una vez concluidas las expansiones.

En el ámbito greenfield figuran, en Chile, Cenco Malls Outlet y La Florida Multifamily; en Perú, Cenco Miraflores y Cenco Lima; y en Colombia, Cenco Medellín. Activos que en conjunto agregarían 210 mil metros cuadrados de GLA.