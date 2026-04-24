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Cenco Malls sale al mercado local y recauda más de US$ 110 millones con bono a largo plazo para financiar su plan de inversiones

El operador de centros comerciales está trabajando en diversas iniciativas dentro de Cenco Costanera, Cenco Alto Las Condes y Cenco Florida. También avanza en las obras de Cenco Temuco y Cenco Rancagua, y contempla cuatro proyectos greenfield.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 11:28 hrs.

Bonos renta fija CENCOSUD Cencoshopp Mall Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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