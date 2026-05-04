Los inversionistas en renta fija en Chile están divididos sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente

Se prevé que el costo de vida se acelere aún más en abril. (Foto: Bloomberg)

La perspectiva de un crecimiento más rápido de los precios hace que los inversionistas prefieran los bonos denominados en UF a medida que la guerra se prolonga.

Mientras el conflicto en Medio Oriente se prolonga por tercer mes y el Banco Central de Chile advierte que la incertidumbre alcanza niveles sin precedentes, los inversionistas están divididos sobre el impacto en el mercado local de renta fija.

De los 25 analistas y operadores encuestados por Bloomberg la semana pasada, el 44% prevé que las tasas de los bonos en pesos a dos años aumenten entre 5 y 10 puntos básicos si el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante todo el mes. Un porcentaje similar prevé que los rendimientos aumenten en más de diez puntos básicos, y un encuestado pronostica un incremento superior a los 20 puntos básicos.

Cuanto más dure el conflicto, mayor será el impacto en el crecimiento global y la inflación, especialmente en países como Chile, que importan casi todos sus combustibles.

El gobierno ya ha permitido que los precios de la gasolina se disparen cerca de un 50%, el mayor aumento desde al menos 1980. Los inversionistas deben ahora evaluar cuánto tiempo más durará el conflicto, cuándo se reabrirá el estrecho y en qué medida el aumento de los precios de los combustibles afectará a otros sectores de la economía. Eso es mucho pedir.

“Si el cierre se prolonga durante todo el mes, comenzarán a surgir impactos de segundo orden que aún no se han considerado por completo”, afirmó Ariel Nachari, estratega de SURA Investments. “Ese es el mayor riesgo actual y podría alterar las expectativas de inflación y tasas de interés. Esto podría afectar principalmente los rendimientos denominados en pesos, entre 10 y 20 puntos básicos”.

Los rendimientos de los bonos en pesos a dos años subieron 7 puntos básicos la semana pasada, alcanzando el 4,65%, cerca de su nivel más alto desde que comenzó la guerra a finales de febrero. Sin embargo, la tasa de los bonos a un año cayó alrededor de 5 puntos básicos en el mismo período y ahora se encuentra en su nivel más bajo desde el 18 de marzo.

“Es muy incierto aventurar predicciones sobre los niveles con la volatilidad actual”, declaró José Godoy, jefe de renta fija de la división de gestión de activos de Itaú Chile. “Todo depende de cómo evolucione la situación geopolítica”.

Repunte de la inflación

Esta medida se produce después de que los precios al consumidor subieran en marzo al ritmo mensual más rápido desde principios de 2025. Se prevé que el costo de vida se acelere aún más en abril, lo que hará que la tasa anual supere nuevamente el objetivo del 3%, según una encuesta del banco central a economistas. La previsión media de inflación para fin de año fue del 4,3%.

El entorno macroeconómico actual se caracteriza por un grado de incertidumbre superior al habitual, según indicaron los miembros del Consejo del Banco Central en un comunicado que acompañaba su decisión de mantener las tasas de interés en el 4,5% la semana pasada.

"Actualmente, el mercado ha descontado la expectativa de que el conflicto en Irán y su impacto en la inflación serán a corto plazo", afirmó Sebastián Ide, jefe de la mesa de operaciones del Banco de Chile. "Sin embargo, el panorama se está deteriorando debido a los altos precios del petróleo y las tensiones geopolíticas sin resolver".

Esto ha llevado a los inversionistas a analizar minuciosamente cada publicación en redes sociales del presidente estadounidense Donald Trump y los miembros de su administración, así como los comentarios oficiales y semioficiales del gobierno iraní.

Clara preferencia en UF

La perspectiva de un crecimiento más rápido de los precios hace que los inversionistas prefieran los bonos denominados en Unidades de Fomento (UF) —una unidad contable vinculada a la inflación— a medida que la guerra se prolonga.

Casi tres cuartas partes de los encuestados afirmaron preferir los bonos UF con vencimientos de entre uno y cinco años, el porcentaje más alto desde que se reanudó la encuesta hace más de un año, mientras que el 4% se decanta por instrumentos vinculados al IPC a plazos más largos, de entre seis y 11 años.

Nachari indicó que prevé que los rendimientos denominados en UF sigan bajando a medida que aumente la demanda de estos instrumentos, mientras que los rendimientos en pesos podrían subir ante la especulación sobre posibles aumentos de tipos de interés.

Todos los encuestados esperan que el banco central mantenga los tipos sin cambios en su reunión de junio, aunque los riesgos se inclinan al alza. Barclays anticipa dos aumentos de 25 puntos básicos: el primero en junio y el segundo en septiembre.

Por ahora, la geopolítica global sigue siendo el factor determinante, citado por casi el 92% de los encuestados, el porcentaje más alto desde que se reanudó la encuesta.

“Aunque se resuelva el conflicto, los precios del petróleo podrían mantenerse altos durante más tiempo del deseado”, dijo Ide. “Las condiciones actuales son inusuales”.