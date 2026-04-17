Grupo Saesa sale a refinanciar STM y capta US$ 630 millones con fuerte apetito externo

Filial del holding colocó bono verde a 30 años con demanda cinco veces superior a la oferta, en un contexto de reactivación de emisiones sostenibles de empresas chilenas.

Sociedad Transmisora Metropolitana (STM), filial de Grupo Saesa, concretó la colocación de un bono verde internacional por US$ 630 millones a 30 años, en una operación que evidenció un alto interés de inversionistas globales y que marca su regreso al mercado externo para cerrar el financiamiento de la adquisición de la compañía.

Según detalló la empresa en un comunicado, la emisión alcanzó una sobredemanda superior a cinco veces el monto ofertado, en línea con el apetito que han mostrado los inversionistas por activos ligados a infraestructura energética y criterios ESG.

El bono obtuvo clasificaciones de Baa2 por Moody’s y BBB por Fitch, ambas dentro de grado de inversión, y se colocó a una tasa de 6,385%.

Con esta operación, el grupo completa el refinanciamiento del crédito sindicado cercano a US$ 1.200 millones que financió la compra de STM en 2022, proceso que incluyó además una emisión local a inicios de este año.

“Esta colocación refleja la confianza del mercado en nuestros activos y en una estrategia enfocada en el crecimiento sostenible”, señaló el gerente general de Grupo Saesa, Francisco Alliende.

La operación de STM (ex Enel Transmisión) se inserta en un mercado donde las emisiones de bonos verdes y sostenibles han mantenido dinamismo en el país, particularmente en el sector energía.

En el último tiempo, compañías como AES Andes y Engie Chile han acudido a los mercados internacionales con colocaciones por US$ 530 millones y US$ 500 millones, respectivamente, evidenciando la profundidad de la demanda por este tipo de instrumentos.

STM opera más de 600 kilómetros de líneas de transmisión y cerca de 60 subestaciones en la Región Metropolitana, uno de los principales centros de consumo eléctrico del país.