Acción de Mercado Libre se desploma tras reportar una caída de las ganancias, pese a fuerte alza de ingresos en el primer trimestre

La empresa latinoamericana de comercio electrónico y tecnología financiera destinó importantes recursos a logística, expansión crediticia y envíos gratuitos.

Mercado Libre reportó el jueves que su ganancia neta en el primer trimestre fue de US$ 417 millones, un descenso del 15,6% respecto del año anterior, lo que se situó bajo las expectativas de los analistas.

La empresa latinoamericana de comercio electrónico y tecnología financiera destinó importantes recursos a logística, expansión crediticia y envíos gratuitos.

La empresa, que gestiona una plataforma de compras en línea y la división de tecnología financiera Mercado Pago, anotó un aumento del 49% de sus ingresos, a US$ 8.800 millones en el trimestre de enero a marzo, superando las previsiones de los analistas, que anticipaban US$ 8.300 millones.

La empresa dijo que la caída de las ganancias por segundo trimestre consecutivo reflejaba su decisión de seguir adelante con inversiones destinadas a ganar cuota de mercado a largo plazo.

Los inversores han seguido de cerca a Mercado Pago y su cartera de crédito en rápida expansión después de que las acciones cayeron a principios de este año debido a las preocupaciones sobre el riesgo crediticio y el aumento de los costos de inversión.

"Estamos dispuestos a sacrificar estas ganancias a corto plazo porque creemos que la oportunidad merece la pena", dijo en una entrevista el vicepresidente sénior de relaciones con inversionistas de Mercado Libre, Leandro Cuccioli.

A pesar de unas ganancias inferiores a lo esperado, los ingresos de Mercado Libre reflejaron la tasa de crecimiento más rápida de la empresa desde el segundo trimestre de 2022, agregó.

El repunte fue impulsado por Brasil, su principal mercado, donde la decisión tomada el año pasado de reducir el umbral de envío gratuito impulsó los resultados sobre las expectativas, indicó la empresa en su reporte de resultados. La medida "ha llegado para quedarse", añadió Cuccioli.

Los compradores únicos de Brasil aumentaron un 32% interanual, el ritmo más rápido en cinco años, mientras que los artículos vendidos aumentaron un 56% interanual.