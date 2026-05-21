Argentina Globant lanza un nuevo programa de recompra de acciones por US$ 125 millones
La firma indicó que la decisión refleja su convicción compartida en un contexto donde “los servicios son el nuevo software” y la IA permite a las empresas pagar por resultados en lugar de sólo por herramientas.
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El directorio de Globant aprobó esta semana un nuevo programa de recompra de acciones, autorizando la asignación de hasta US$ 50 millones por trimestre, sujeto a un máximo agregado de US$ 125 millones, para la recompra de sus acciones ordinarias vigente hasta el cuarto trimestre de 2027.
La firma indicó en un comunicado que la decisión refleja su convicción compartida en un contexto donde “los servicios son el nuevo software” y la IA permite a las empresas pagar por resultados en lugar de sólo por herramientas.
“Estamos al inicio de la transformación más trascendental que haya vivido la industria de servicios tecnológicos. Las voces más influyentes de la industria tecnológica están invirtiendo más allá de los modelos, enfocándose en el Delivery y la implementación de soluciones y la demanda de soluciones de IA costo-eficientes nunca ha sido tan urgente. Nuestro modelo de AI Pods está diseñado precisamente para este momento. Este nuevo programa de recompra refleja nuestra confianza en esa dirección y nuestro compromiso con generar valor a largo plazo para los accionistas”, dijo el presidente y CEO, Martín Migoya.
“Este programa de recompra de acciones está respaldado por nuestra generación de cashflow y es un componente clave de nuestra estrategia disciplinada de asignación de capital. Al mismo tiempo que lo llevamos adelante, continuaremos invirtiendo en iniciativas estratégicas de crecimiento”, añadió el CFO, Juan Urthiague.
El momento y el precio de las recompras, así como la cantidad efectiva de acciones recompradas bajo el programa, quedarán a discreción de Globant y dependerán de diversos factores, incluyendo las condiciones del negocio y del mercado, el precio de la acción, requisitos y limitaciones regulatorias, necesidades y prioridades de liquidez corporativa, requisitos y restricciones legales en los acuerdos que regulan nuestro endeudamiento, oportunidades alternativas de inversión, oportunidades de adquisición y otros factores.
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