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Canales de televisión vs. Google: TV+ pide multa del 30% de ingresos publicitarios obtenidos por la multinacional

En su escrito presentado ante el Tribunal de la Libre Competencia, la firma acusó a la gigante tecnológica de abuso de posición dominante en los mercados de los motores de búsqueda y de publicidad digital. Se trata de la primera de las cinco demandas presentadas por los canales de televisión abierta en darse a conocer.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 16:35 hrs.

Google telecomunicaciones television publicidad justicia demanda
<p>Canales de televisión vs. Google: TV+ pide multa del 30% de ingresos publicitarios obtenidos por la multinacional</p>

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