Filial de española Telefónica en Venezuela nombra a Antonio Valente como nuevo presidente

El ejecutivo asume en sustitución de José Luis Rodríguez Zarco, quien regresa a España por "motivos personales y familiares".

Movistar Venezuela, filial de la española Telefónica, nombró a Antonio Valente como su nuevo presidente en sustitución de José Luis Rodríguez Zarco, dijo la compañía el viernes en un comunicado.

Rodríguez Zarco tenía ocho años en Venezuela y regresa a España por "motivos personales y familiares", agregó el comunicado, que destacó que Valente tiene dos décadas trabajando en la compañía en cargos financieros y administrativos.

El gigante español de las telecomunicaciones ha acelerado desde hace más de un año sus planes para reducir su exposición en Latinoamérica y centrarse en cuatro mercados principales: Brasil, Reino Unido, Alemania y España.

La empresa aún mantiene sus operaciones en Venezuela y en 2025 anunció una inversión de US$ 500 millones por dos años para las generaciones tecnológicas 4G y 5G en el país.

Valente es venezolano y licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con un MBA con mención en Gerencia de Finanzas cursado en la Universidad Metropolitana, así como con una maestría en Gerencia Tributaria de la Empresa de la misma casa de estudios.

Tiene una trayectoria destacada de más de dos décadas en distintas áreas administrativas y financieras de Telefónica Movistar en Venezuela. En 2018 fue promovido como Chief Financial Officer y desde octubre de 2024 se desempeña como CEO de la empresa.