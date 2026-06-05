Raízen, dueña de Shell en Argentina, vende su negocio en ese país al grupo suizo Mercuria por US$ 1.420 millones

La operación comprende el negocio de downstream e incluye activos como la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas, dos terminales de combustibles y una red de 894 estaciones de servicio Shell.

El productor brasileño de azúcar y etanol Raizen anunció este jueves que su filial Raizen Energía había firmado un acuerdo vinculante para vender sus operaciones de transformación y comercialización en Argentina a Mercuria Energy Group por US$ 1.420 millones.

En un comunicado a la Comisión Nacional de Valores, la empresa indicó que el valor de la transacción comprende un pago en efectivo que se realizará al cierre de la operación, sujeto a los ajustes habituales, incluyendo variaciones en el capital circulante y la deuda neta, entre otras disposiciones establecidas en el acuerdo.

El comprador también asumirá la deuda de Raizen Argentina SAU, añadió.

Qué activos incluye la venta

La operación comprende el negocio de downstream de Raízen en Argentina; es decir, las actividades vinculadas a refinación, logística, distribución y comercialización de combustibles.

Por ello, se incluyen los activos de la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas, dos terminales de combustibles y una red de 894 estaciones de servicio Shell.

La marca Shell tiene una presencia histórica en el mercado argentino de combustibles y es uno de los principales jugadores del sector. Con esta transacción, Mercuria Energy Group avanzará sobre una plataforma integrada de refinación, logística y comercialización minorista.

Raízen explicó que la operación está alineada con su estrategia de optimizar el portafolio de activos, simplificar su estructura operativa y avanzar hacia una asignación más disciplinada de capital.

La compañía también señaló que los fondos netos obtenidos por la venta serán destinados a la gestión de la estructura de capital del grupo. El movimiento forma parte de una revisión de activos y prioridades geográficas, con foco en mercados considerados estratégicos.

Quién es Mercuria Energy Group

Mercuria es uno de los principales grupos independientes de energía y trading de materias primas del mundo. Fue fundada en Ginebra, Suiza, en 2004, y opera en más de 50 países de cinco continentes, con ingresos superiores a los US$ 140.000 millones.

La compañía participa en distintas etapas de la cadena de valor energética, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado, energía eléctrica, renovables y metales.

“Mercuria cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la visión a largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio”, declaró a Forbes, Brian Falik, director global de inversiones de la compañía.

En América Latina, Mercuria ya tiene presencia en distintos mercados, desde México y Panamá hasta Argentina. La empresa produce, almacena y suministra hidrocarburos y otros productos energéticos en la región, con activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe.