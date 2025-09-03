Engie levanta fondos por US$ 120 millones con un bono a 20 años en el mercado local
El título de UF 3 millones se colocó a una tasa de interés promedio de 3,57%, menos que la tasa de inscripción de 3,95%.
Engie Energía Chile recaudó el equivalente a unos US$ 120 millones con la colocación de un bono a 20 años este miércoles en el mercado chileno.
El bono BEECL-C se colocó a una tasa de interés promedio de 3,57%, menos que la tasa de inscripción de 3,95%, lo que sugiere una demanda ventajosa para el emisor.
Esta nueva deuda asumida por Engie es de UF 3 millones, con vencimiento en 2045 y devolución de todo el capital en el último período (tipo bullet).
La firma de capitales franceses cuenta con clasificaciones "AA-" por parte de Fitch Ratings y Feller Rate para sus instrumentos en territorio nacional.
El marco de financiamiento de la matriz informa que "se destinará un importe equivalente a los ingresos de los instrumentos financieros verdes de Engie al (re)financiamiento, total o parcial, de proyectos ecológicos elegibles existentes o futuros".
Clases de inversión elegibles son gastos de capital y operativos de activos tangibles, gastos de investigación y desarrollo (I+D) e inversiones de capital accionario que cumplan con determinados parámetros de sustentabilidad.
