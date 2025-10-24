Arauco recauda más de US$ 800 millones con el mayor bono corporativo local que se haya colocado en la historia de Chile
El segundo bono híbrido emitido en el país vio una sobredemanda de 1,75 veces y una tasa de interés promedio de 3,97%, lo que significa un spread de 168 puntos sobre el bono soberano de referencia, y de 93 puntos sobre la deuda sénior de la propia empresa.
Noticias destacadas
Arauco hizo historia con la mayor colocación de bonos corporativos de la renta fija chilena, valiéndose de la modalidad híbrida para cautivar a los institucionales locales y ordenar sus pasivos financieros ante próximos vencimientos.
La forestal del grupo Angelini colocó este viernes UF 20 millones (unos US$ 840 millones), logrando una sobredemanda de 1,75 veces y una tasa de interés promedio de 3,97%, mucho menor que los 4,5% de la inscripción.
Esto significa un spread de 168 puntos base (pb) sobre el bono soberano de referencia, y de 93 pb sobre la deuda sénior de la propia empresa, que es también un comparable para bonos híbridos. Santander CIB y Link Capital Partners -que participó en el debut de este tipo de bono en Chile, impulsado por CMPC-, actuaron como agentes colocadores.
Buena recepción
"Fue una recepción increíble que refuerza la confianza en el emisor. Una emisión de UF 20 millones es la más grande que ha habido en el mercado de renta fija de Chile, lo que marca un hito", dijo a DF la head de Debt Capital Markets & Debt Advisory de Santander Chile, Daniela Irarrázaval.
El capital se destinará a fines corporativos generales y potenciales refinanciamientos, con especial foco en gestionar de mejor forma los pasivos de Arauco, tomando en cuenta que sus vencimientos de deuda suman US$ 1.500 millones en 2026 y 2027.
Mientras, la construcción de Sucuriú se mantiene cubierta con créditos bancarios y un aumento de capital de US$ 1.200 millones ya acordado con los accionistas de Arauco. La empresa no descarta vender bosques si es necesario para financiar el megaproyecto en tierras brasileñas.
Arauco promocionó el bono "BARAU-AG" este mes en un roadshow con inversionistas, estimando el monto entre UF 10 millones y UF 15 millones. Pero el socio de Link Capital, Gonzalo Covarrubias, explicó que el interés de fondos mutuos, AFP, aseguradoras y banca privada motivaron a la forestal para "ir con todo" y exceder ese rango. El título cuenta con clasificaciones "A+" otorgadas por Fitch Ratings y Feller Rate.
"Esta estructura de deuda funciona muy bien cuando la empresa tiene un buen rating crediticio y proyectos que se van a demorar unos tres o cuatro años en generar Ebitda", explicó Covarrubias, a propósito de los puntos en común de los bonos híbridos locales: ambos han sido emitidos por forestales que gestionan grandes proyectos en Brasil.
Desde Santander, Irarrázaval aseguró que "esto abre nuevas oportunidades para emisores de alta calidad crediticia como Arauco, que normalmente pensarían en el mercado americano para emisiones de este tamaño".
Principales características
Los bonos híbridos tienen dos aspectos que los hacen atractivos y los diferencian del resto. Primero, son bonos sin covenant financieros, vale decir, la empresa emisora no debe cumplir reglas o restricciones específicas. Segundo, para las clasificadoras de riesgo, la mitad del monto emitido se considera equity (capital) y la otra mitad, deuda.
Oficialmente, el vencimiento del bono es en 32 años, pero los incentivos están puestos para que venza en la fecha de prepago, que es en 2032. De no prepagar el capital, el bono pasaría a ser considerado 100% deuda.
Existe una serie de otras características propias de esta modalidad. Estas son algunas que Arauco detalló en su roadshow:
- Le entrega a Arauco la facultad de diferir total o parcialmente uno o más pagos períodicos de intereses. Los intereses no pagados serán capitalizados al siguiente cupón y devengarán intereses a la tasa de interés aplicable al período.
- En cualquier momento el emisor puede pagar voluntariamente, ya sea en parte o en su totalidad, los intereses diferidos. Casos específicos fuerzan el pago total, por ejemplo, ante un rescate del bono.
- Si el emisor difiere intereses, no podrá pagar o declarar dividendos. Además, no puede pagar capital o intereses, o reembolsar, recomprar o rescatar cualquier deuda que tenga un rango igual o inferior al de los bonos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Amistad en la oficina: Chile es parte de ola en América Latina donde se valora este vínculo
Eso es lo que constató una encuesta de Randstad a más de 4 mil trabajadores de Chile, Argentina y Uruguay. De acuerdo al sondeo, un 80% de los trabajadores locales confirmó tener amigos en el trabajo.
MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
Tomás Arthur Bata III invirtió en la startup chilena a través de su fondo de impacto social Swiss Precision Project y desde septiembre integra el directorio. El capital será usado para crecer en Chile y desarrollo tecnológico.
Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”
“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo”, dijo la inmobiliaria Las Salinas.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete