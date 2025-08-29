CMPC recauda UF 10 millones gracias a la colocación de un bono híbrido, verde y social sin precedentes en Chile

El bono BCMPC-R a 2057 registró una tasa de colocación inferior a la que se había inscrito. Actualmente, CMPC está implementando en Brasil la mayor inversión de su historia.

Inversiones CMPC levantó más de $ 390 mil millones este viernes con un bono a más de 30 años que marca un hito en la historia del país, ya que nunca se había transado un título de carácter híbrido.

El bono BCMPC-R por UF 10 millones y vencimiento en 2057 se colocó esta mañana a una tasa de interés promedio de 4,19%, por debajo de la tasa de inscripción de 4,5%.

La operación de este bono híbrido, el primero en Chile y el tercero en Latinoamérica, se realizó bajo la modalidad de remate holandés, con la participación de Banchile, Bci y Link Capital.

"La demanda fue cerca de 1,9 veces la oferta. Hubo mucho apetito de los institucionales, y los compradores fueron principalmente fondos de pensiones y compañías de seguros", dijo a DF el socio de Link Capital, Gonzalo Covarrubias.

"Los bonos híbridos en mercados internacionales transan aproxidamentes con un diferencial (spread) de 150 puntos base (pb) sobre la deuda normal, la deuda sénior, y este fue un bono híbrido que en vez de 150 pb, como se hubiera esperado, se fue a 109 pb. Eso es lo más extraordinario de la transacción", celebró.

Intensivo gasto

Los fondos recaudados se destinarán al refinanciamiento de pasivos, a inversiones y otros fines corporativos del emisor y del garante y sus filiales (CMPC tiene tres segmentos principales: Celulosa, Softys y Biopackaging).

Ejemplos de inversiones y gastos que pueden considerarse proyectos ecológicos y sociales subvencionables son gastos de capital y de explotación seleccionados de activos físicos que cumplan los criterios de elegibilidad, así como gastos en I+D para nuevos productos y/o soluciones según criterios, detalla CMPC en su marco de financiamiento de agosto.

CMPC está implementando la mayor inversión de su historia: el proyecto Natureza, una planta de celulosa en Brasil que se espera involucre gastos de capital por US$ 4.570 millones.

Clasificación

Los UF 10 millones corresponden al monto máximo que contemplaba la línea, a la que Humphreys le asignó nota "A+" hace pocos días. "Cabe destacar que la línea de bonos de Inversiones CMPC se considera de carácter híbrido, al incorporar atributos tanto de deuda como de capital. De acuerdo con la metodología aplicada por Humphreys, ha sido clasificada como 50% deuda y 50% capital", detalló la agencia calificadora de riesgo.

Para argumentar su decisión de clasificación, aludió a la "subordinación explícita respecto de las obligaciones presentes y futuras de la entidad, salvo aquellas que tengan igual o menor rango", y destacó que "se reconoce la facultad del emisor para suspender el pago de intereses bajo ciertas condiciones, otorgando flexibilidad financiera sin incurrir en incumplimiento".

También apuntó al hecho de que se incorpora un mecanismo de ajuste en la tasa de interés, cuyas condiciones específicas se establecieron en la escritura complementaria correspondiente.