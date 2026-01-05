Chile inaugura emisiones internacionales de bonos en América Latina con deuda en dólares y euros

El gobierno planea vender bonos en euros, incluidos papeles a seis años y títulos vinculados a la sostenibilidad a 10 años, junto con bonos en dólares a cinco años.

Chile está listo para inaugurar este año la emisión de bonos internacionales en América Latina con colocaciones de deuda denominada en dólares y euros.

El gobierno planea vender bonos en euros, incluidos papeles a seis años y títulos vinculados a la sostenibilidad a 10 años, junto con bonos en dólares a cinco años, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada.

Chile emitió deuda por última vez en esas monedas hace aproximadamente un año, seguida por una colocación adicional de bonos en euros más adelante en el año.

El endeudamiento del país ha aumentado en los últimos años en medio de déficits persistentes.

La deuda pública bruta alcanzó un estimado de 42,4% del producto interno bruto al cierre del año pasado, según el más reciente Informe Trimestral de Finanzas Públicas, y se proyecta que suba a 43,2% este año antes de alcanzar un máximo de 43,7% en 2027.

También se espera que el gobierno haya incumplido su meta de déficit fiscal por segundo año consecutivo en 2025.

Los inversionistas estarán atentos a cuánto de los US$17.400 millones de endeudamiento autorizados en el presupuesto de 2026 se asigna a emisiones en moneda extranjera y local.

El Ministerio de Hacienda suele publicar su plan de emisiones después de la primera colocación internacional de bonos del año.

Crédit Agricole, JPMorgan Chase & Co., Banco Santander y Société Générale actúan como bookrunners de las transacciones.