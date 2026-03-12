Caja Los Andes aprovecha caída de tasas en UF y levanta más de US$ 130 millones para entregar créditos sociales

La operación de este bono se concretó a una tasa de interés de 2,89%, con spread de 89 puntos. El mismo diferencial habría significado una tasa de 2,96% al cierre de febrero, justo antes de que estallara la guerra en Medio Oriente.

Caja Los Andes recaudó el equivalente a más de US$ 130 millones este jueves en el mercado local, gracias a un bono social indexado a la inflación.

El bono "BCAJDD1125" de UF 3 millones se colocó a una tasa de interés de 2,89%, lo que está por debajo de su tasa de inscripción de 3,1% e implica un diferencial de 89 puntos base (pb) frente a la tasa soberana de referencia. La demanda fue 1,9 veces la oferta.

La operación viene en momentos en que las tasas en UF han retrocedido, por la búsqueda de refugio ante la guerra en Medio Oriente, que se prevé tenga repercusiones inflacionarias a nivel mundial. El mismo spread de 89 pb habría significado una tasa de interés de 2,96% al cierre de febrero, justo antes de que estallara la crisis.

Los recursos obtenidos se destinarán al financiamiento de créditos sociales, así como al refinanciamiento de pasivos existentes, dijo Caja Los Andes a DF a través de un comentario escrito.

La nueva deuda tiene una nota crediticia doble A y está estructurada en formato bullet, por lo que recién a finales de 2030, en la fecha de vencimiento, devolverá el capital prestado. Se concretó bajo la modalidad de remate holandés, con la participación de Santander y Bci como agentes colocadores.

"En los primeros meses del año, cerramos dos colocaciones en mercados distintos, con condiciones que superan nuestras propias marcas históricas. Eso no es casualidad: es el resultado de una estrategia de financiamiento sostenible que nos permite seguir ampliando el acceso al crédito y entregando apoyo real a las familias chilenas", destacó el gerente general de Caja Los Andes, Tomás Zavala.

Esto, a propósito de que la institución financiera viene de colocación de 5 mil millones de yenes en el mercado japonés.

La caja recordó en el comunicado que su oferta incluye financiamiento de emergencia, ahorro, seguros, la tarjeta de prepago Tapp y el crédito social, que es "el beneficio más valorado por los afiliados".

También detalló que la propuesta se ve fortalecida por programas de educación económica y herramientas de planificación financiera, orientadas a fomentar hábitos responsables y sostenibles en la administración de los recursos personales.