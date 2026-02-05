Caja Los Andes realiza su primera emisión de “Bonos Samurai” en el mercado japonés por US$ 32 millones
La emisión se realizó a un plazo de tres años, con vencimiento en febrero de 2029, y alcanzó una tasa de interés del 2,62%.
Este jueves, Caja Los Andes anunció la realización de su primera emisión de bonos sociales en el mercado de capitales de Japón, conocidos como "Bonos Samurai", una de las plazas financieras más exigentes y profundas del mundo.
La transacción se estructuró por un monto total de 5.000 millones de yen japoneses (unos US$ 32 millones), y la emisión se realizó a un plazo de tres años, con vencimiento en febrero de 2029, y alcanzó una tasa de interés del 2,62%.
Según explicó la institución, los fondos obtenidos permitirán potenciar y ampliar los programas de bienestar social y productos financieros accesibles de la caja de compensación, beneficiando a sus 4,4 millones de afiliados.
Por su parte, el gerente general de Caja Los Andes, Tomás Zavala aseguró que “estamos muy satisfechos con la recepción que tuvo esta emisión en Japón. Optimiza nuestra estructura de fondeo al acceder a condiciones competitivas, fortaleciendo la sostenibilidad de la operación, permitiendo proyectar un trabajo a largo plazo enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas”.
Agregó que la operación además consolida su posición en el mercado asiático, “un polo de creciente interés para inversores que buscan instrumentos de alta calidad con un fuerte componente social,” afirmó el CEO.
Mientras, el gerente de finanzas y administración de la compañía, Rodrigo González, señaló que “esta emisión de bonos Samurai es un hito histórico para Caja Los Andes y una señal clara de la confianza que los mercados internacionales tienen en nuestra gestión y solidez financiera".
La transacción contó con la asesoría de SMBC Nikko Securities en calidad de estructurador.
