La expectativa de una ventaja de Kast en las elecciones favorece las apuestas de ganancias en bonos chilenos este mes

Los inversionistas apuestan por ganancias en los bonos chilenos este mes, de cara a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, confiando en que el ultraconservador José Antonio Kast pasará a la segunda vuelta. A medida que crece esta convicción, la atención se centra también en la Reserva Federal y en la creciente incertidumbre sobre su política monetaria.

Alrededor del 44% de los 27 analistas y operadores encuestados por Bloomberg señalaron el clima político de Chile como el principal factor que impulsa los rendimientos locales este mes, un aumento respecto al 7,7% de octubre. Esta cifra, la más alta desde el relanzamiento de la encuesta en marzo, se da a medida que se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Aun así, el 41% de los encuestados afirmó que la Reserva Federal será el factor más importante en noviembre.

"Si bien el mercado ya descuenta una victoria de Kast, las elecciones generan cierta inquietud subyacente, ya que cualquier escenario que ponga en duda este resultado provocaría fluctuaciones en los precios", declaró Jaime Achondo, director ejecutivo de la firma de corretaje Fynsa.

Las encuestas muestran que las elecciones de este año darán paso a un gobierno más favorable al mercado, con Kast superando por un amplio margen a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, en la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Kast ha hecho hincapié en la represión de la migración clandestina, recortes de gastos por miles de millones de dólares, la simplificación de trámites burocráticos y la oferta de incentivos a la inversión del sector privado. Casi todos los encuestados afirmaron que el mercado ya ha descontado, total o parcialmente, la victoria de Kast.

Cabe mencionar que algunas encuestas publicadas después de que Bloomberg realizara este sondeo sobre renta fija muestran un creciente apoyo al libertario Johannes Kaiser, lo que podría igualar a Kast.

Pero eso no es todo lo que influye en las próximas elecciones.

Miradas en el Congreso

"Si la oposición obtiene la mayoría en ambas cámaras legislativas, la renta fija también podría beneficiarse de este impulso", declaró Ariel Nachari, estratega de SURA Investments.

Más del 80% de los encuestados coinciden, afirmando que una mayoría de derecha en ambas cámaras impulsaría aún más las alzas en los bonos locales. Por otra parte, una simulación de la firma de análisis de datos Unholster muestra a la oposición de derecha obteniendo la mayoría en el Congreso. La composición del poder legislativo se decidirá en la primera vuelta electoral a mediados de noviembre.

Casi el 60% de los encuestados prevé una caída en los rendimientos nominales de los bonos en noviembre, frente al 27% en octubre. Nadie espera pérdidas este mes, ya que el 40% restante prevé que los rendimientos se mantengan en los niveles actuales. El sentimiento es similar para los bonos indexados al IPC.

"Creemos que las mayores oportunidades para obtener ganancias de capital se encuentran en la parte media de la curva de rendimiento —entre tres y cinco años—, donde las tasas de mercado se mantienen entre 20 y 30 puntos básicos por encima de sus valores razonables según nuestros modelos", afirmó Nachari.

Por el contrario, si Jara obtiene más del 35% de los votos en la primera vuelta o si la coalición gobernante se hace con el control del Congreso, el sentimiento podría deteriorarse. Esto aumentaría la volatilidad en el mercado de renta fija, advierte Nachari.

La Reserva Federal eclipsa el panorama

Mientras algunos dan por sentado el resultado político, la Reserva Federal se convierte en otro factor clave para los rendimientos este mes. Después de que los responsables de la política monetaria estadounidense recortaran la tasa de fondos federales en un cuarto de punto la semana pasada, el presidente Jerome Powell advirtió sobre la conveniencia de no asumir nuevas medidas de flexibilización en diciembre.

Los operadores redujeron sus apuestas a un nuevo movimiento, y la probabilidad implícita de un recorte de 25 puntos básicos cayó de casi el 100% antes de las declaraciones de Powell a cerca del 70%.

"El miércoles no quedó claro que el próximo recorte de tasas sea un hecho", afirmó Jorge García, director de inversiones de la gestora de fondos Nevasa.

Los operadores analizarán las declaraciones de varios funcionarios de la Reserva Federal esta semana en busca de pistas sobre el momento oportuno. El cierre del gobierno estadounidense ha pospuesto publicaciones económicas clave, dejando a los responsables políticos —y a los inversores— con menos información.

Sin embargo, la política monetaria local respalda la perspectiva alcista de los bonos. Las expectativas de ganancias en renta fija se sustentan en la probabilidad de que el banco central de Chile extienda su ciclo de flexibilización monetaria. Más de la mitad de los encuestados prevén un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre.

“El mercado es mucho más estable y la trayectoria local de la política monetaria parece más clara”, dijo García de Nevasa.