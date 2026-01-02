Click acá para ir directamente al contenido
Roberto Zahler: “Cuesta recordar un gobierno que se inicie con mejores condiciones macroeconómicas internas”

El expresidente del Banco Central señala que la economía chilena entra al 2026 sin desequilibrios macro y un contexto extremadamente favorable. “Es una irresponsabilidad mayúscula hablar de que estamos en una emergencia económica”, afirma.

Por: David Lefin

Publicado: Viernes 2 de enero de 2026 a las 18:30 hrs.

Foto: Julio Castro

Foto: Julio Castro

