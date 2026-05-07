Fast track del SEA: recomienda aprobar parque eólico de US$ 500 millones de firma ligada al grupo Angelini en Ñuble

Consistirá en la construcción y operación de 43 aerogeneradores en predios forestales de Arauco, que en conjunto generarán una potencia total de hasta 310 MW.

Tras ingresar en abril del año pasado a tramitación ambiental, este miércoles el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con recomendación de aprobación para el Parque Eólico Las Fresias, el cual involucra una inversión de US$ 500 millones.

La iniciativa -que podría convertirse en uno de los parques eólicos más relevantes del país- consistirá en la construcción y operación de un parque eólico conformado por 43 aerogeneradores de 7,2 megawatts (MW) de potencia unitaria en predios forestales de la empresa Arauco, que en conjunto generarán una potencia total de hasta 310 MW.

De hecho, la forestal del grupo Angelini creó una unidad de negocios para desarrollar proyectos energéticos como Las Fresias.

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De acuerdo con lo informado en el expediente de la obra, la energía generada será transportada y finalmente aportada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de la conexión de la iniciativa a la línea de transmisión existente Charrúa-Los Notros desde la subestación elevadora-seccionadora, y de esta forma -se sostiene- "contribuir a satisfacer la creciente demanda energética que se registra a nivel país".

La fecha estimada de inicio de la fase de construcción está programada para mayo de 2027 y la operación se proyecta para diciembre de 2029.

En concreto, el proyecto se emplazará en una superficie aproximada de 189,3 hectáreas, el cual se ubicará en la comuna de Yungay, provincia de Diguillín, Región de Ñuble. Según se explica en los registros del SEA, en términos de la evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dado que se considera el uso de rutas, proyecciones de ruido y sombra intermitente, corresponde evaluarlo ambientalmente en las regiones de Ñuble y Biobío.

De esta manera, al ser un proyecto interregional, queda a la espera de la firma del propio director ejecutivo del SEA, Arturo Farías.